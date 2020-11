Il Grande Fratello Vip ha fatto sapere di aver annullato la Regia 2 del reality show per ridurre il numero dei collaboratori presenti in studio.

L’emergenza Coronavirus ha ripercussioni ovunque, anche al Grande Fratello Vip: il programma ha fatto sapere attraverso i suoi canali ufficiali che d’ora in avanti le vicissitudini dei concorrenti potranno essere seguite solo attraverso la Regia 1 e Canale +1, mentre è stata annullata la Regia 2 e quindi la possibilità di seguire la diretta h24 su Mediaset Play e il sito ufficiale del programma. La decisione sarebbe stata presa al fine di ridurre il numero del personale di presidio diminuendo così anche l’eventualità di futuri contagi.

Il GF Vip annulla la doppia diretta: i motivi

In tanti tra i fan del Grande Fratello Vip hanno protestato contro la decisione presa dal reality show, che a causa delle norme vigenti per l’emergenza sanitaria in corso ha deciso di ridurre drasticamente il numero dei collaboratori annullando la Regia 2 del programma.

Alfonso Signorini

Finora infatti i telespettatori avevano potuto seguire la diretta h24 del reality show attraverso due canali “preferenziali”, decidendo se seguire maggiormente solo alcuni dei concorrenti. Con la sola presenza della Regia 1 questo non è possibile, e molti infatti lamentele sono state fatte proprio per questo motivo.

Il caso di Coronavirus tra i nuovi concorrenti

Molto presto nella casa del reality show entreranno Stefano Bettarini e Giulia Salemi, il cui ingresso è stato rimandato perché la terza “aspirante concorrente” che era con loro è risultata positiva al Coronavirus. Si tratta di Selvaggia Roma, attualmente in isolamento proprio perché risultata positiva al tampone. Nelle scorse ore Paolo Brosio e Andrea Zelletta (che aveva lasciato temporaneamente la casa del reality show) sono stati puniti proprio per aver rivelato agli altri concorrenti che presto ci saranno nuovi ingressi nella casa più spiata d’Italia.