Dopo gli ultimi botta e risposta al vetriolo Flavio Briatore ha scritto una lettera alla sua ex moglie, Elisabetta Gregoraci.

Nella casa del GF Vip Elisabetta Gregoraci ha fatto alcune dichiarazioni sul suo ex marito, Flavio Briatore, affermando di essersi “sacrificata” per lui e di aver rinunciato a molte delle cose che avrebbe voluto fare all’epoca del loro matrimonio.

Briatore aveva replicato con un’intervista a Il Fatto Quotidiano dove era parso condannare aspramente la partecipazione della Gregoraci al GF Vip (“Se a 40 anni vuole andare al Gf e stare con i ragazzini e se questo per lei è affrancarsi, ok“, aveva detto l’imprenditore). Questa volta Flavio Briatore ha scritto una lettera indirizzata alla moglie dove le ha chiesto di risolvere in privato le loro divergenze, e l’ha invitata anche a proteggere suo figlio Nathan Falco:

“Insieme dobbiamo proteggerlo e al tempo stesso dobbiamo coltivare il bene per la nostra famiglia che non può e non deve essere spezzato dalla tv o dal tuo lavoro. Viviamo, rispettandoci. Ti auguro di essere felice. Ti voglio bene. Continuerò a volertene. Flavio”, ha scritto Briatore.

Flavio Briatore: la lettera per Elisabetta Gregoraci

Con una lunga e commovente lettera Flavio Briatore ha chiesto a Elisabetta Gregoraci di mantenere la loro vita privata dietro il massimo riserbo e di attendere il loro faccia a faccia per ulteriori chiarimenti. L’imprenditore ha ricordato anche alla showgirl che suo figlio, Nathan Falco, la guarderebbe ogni giorno al GF Vip, e che il bambino dovrebbe essere protetto da entrambi i suoi genitori.

Elisabetta Gregoraci Flavio Briatore

Dopo che le è stata letta la lettera del suo ex marito, Elisabetta Gregoraci ha replicato: “Volevo dire però che parte sempre tutto da lui, è lui che deve stare un po’ zitto, non io. Io mi difendo”. La showgirl ha comunque espresso il suo affetto per Briatore e soprattutto per il loro bambino, Nathan Falco.

Le affermazioni della Gregoraci sull’ex marito

Dopo la separazione (avvenuta nel 2017) Elisabetta Gregoraci e Briatore hanno sempre mantenuto una parvenza di serenità, ed entrambi hanno continuato a frequentarsi assiduamente proprio per il bene del loro bambino. La showgirl ha sempre speso parole affettuose per il suo ex marito, mentre una volta entrata al GF Vip ha affermato:

“Quando ci siamo lasciati non ho mai preteso le sue cose come la casa in Sardegna o a Montecarlo. Anzi, io ho diritto a 15 giorni di vacanza con mio figlio e invece di andare in albergo ha risparmiato anche dei soldi visto che siamo stati in Sardegna”. Ora che Briatore le ha fatto recapitare la sua lettera i due attenderanno di incontrarsi per ulteriori chiarimenti?