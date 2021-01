Armie Hammer, attore protagonista di Chiamami col tuo nome, è stato accusato di cannibalismo. Cosa è successo?

Armie Hammer, attore protagonista del film Chiamami col tuo nome, è stato accusato di cannibalismo e vampirismo. Stando a quanto diffuso sul web, sembrerebbe che l’interprete abbia inviato dei messaggi molto espliciti ad una persona che, a sua volta, li ha resi pubblichi. Nelle chat in questione, Armie – sempre ammesso il fatto che sia lui l’autore dei messaggi – scrive che è la prima volta che ammette di essere un cannibale e rivela di aver già mangiato parti di animali “ancora caldi“. Possibile che sia davvero Hammer? Al momento, non ci sono smentite da parte sua. I fan, però, sono divisi.

Armie Hammer accusato di cannibalismo

Attore protagonista di Chiamami col tuo nome, Armie Hammer è finito al centro di una vicenda alquanto inquietante. L’interprete, dopo la diffusione di alcune chat private, è stato accusato di cannibalismo e vampirismo. Stando a quanto riportano i maggiori quotidiani, i messaggi sarebbero stati resi pubblici dalla donna alla quale lui avrebbe fatto queste confidenze. Sulle chat in questione si legge: “Sono cannibale al 100%. Voglio mangiarti. M***a! È spaventoso ammetterlo. Non l’ho mai ammesso prima”.

Come se non bastasse, si legge anche che Hammer avrebbe mangiato una particolare parte del corpo di un animale “mentre era ancora caldo”.

Hammer cannibale: verità o fake news?

Al momento, Hammer non ha commentato la notizia, per cui non abbiamo una sua smentita. Pertanto, è bene sottolineare che potrebbe anche trattarsi di una fake news. I fan del protagonista di Chiamami col tuo nome, infatti, sono divisi. C’è qualcuno che crede nel contenuto delle chat e altri che non pensano assolutamente che quanto scritto corrisponda a verità.

Su Twitter, non a caso, si legge: “Raga spero di non essere l’unica che dopo un secondo che stava leggendo i dm di Armie Hammer è scoppiata a ridere” oppure “Comunque non penso siano vere le chat di Armie Hammer, scusa sei famoso, sai che qualsiasi cosa tu faccia fa il giro del mondo in due secondi e scrivi in direct con il tuo profilo? Allora oltre a cannibale sarebbe pure un pirla”.

Per avere qualche certezza non possiamo fare altro che attendere la versione dei fatti di Armie Hammer, sempre che l’attore decida di parlare.