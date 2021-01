Belen Rodriguez è finita nell’occhio del ciclone per aver postato sui social la foto di un paio di gambe che, a quanto pare, non sarebbero le sue.

“Sulle mie scarpe”, ha scritto Belen Rodriguez postando uno scatto di un paio di sensuali gambe su dei vertiginosi tacchi a spillo. Non è passato molto tempo prima che qualcuno dei suoi fan si accorgesse della gaffe commessa dalla showgirl argentina (che infatti è stata tempestata di critiche): la foto infatti sarebbe già stata postata dall’influencer russa Maya Zaboshta, che ha specificato che le gambe nell’immagine sarebbero le sue.

Belen Rodriguez: la foto rubata scatena i fan

In tanti non hanno gradito il fatto che Belen abbia “rubato” uno scatto da una famosa influencer russa, e infatti sui social non sono mancate critiche e insulti all’indirizzo della showgirl che, per il momento, non ha replicato. Qualcuno ha anche avvisato Maya Zaboshta dell’accaduto, e infatti lei sui social ha specificato: “Sono le mie scarpe e le mie gambe, grazie per il supporto”. Dopo la clamorosa gaffe Belen replicherà?

Le vacanze con Antonino Spinalbese

Mentre sui social impazza la polemica per la foto rubata, Belen continua a godersi come se nulla fosse l’amore del nuovo fidanzato, Antonino Spinalbese, con cui è da poco tornata dopo una vacanza in Trentino. I due hanno trascorso insieme il Capodanno all’insegna dell’amore, e in tanti si domandano se per la showgirl questa storia sia destinata a durare.

Solo pochi mesi fa, all’indomani del lockdown per l’emergenza Coronavirus, lei e l’ex marito Stefano De Martino si sono detti definitivamente addio. Oggi lui si definisce single, ma nei mesi scorsi è stato spesso pizzicato in compagnia della modella Mariacarla Boscono. Quale sarà la verità sul conto dei due?