A 6 mesi dalla nascita della sua prima figlia Cristina Marino, fidanzata di Luca Argentero, è tornata a sfoggiare una forma smagliante e sui social ha conquistato i fan con uno scatto bollente.

Un paio di blu jeans e sopra…niente! così Cristina Marino ha conquistato i fan dei social, mettendo ancora una volta in mostra con uno scatto da urlo le sue curve mozzafiato a pochi mesi dalla nascita di sua figlia, Nina Speranza, venuta al mondo il 20 maggio 2020. Da sempre appassionata di alimentazione e benessere, Cristina Marino ha spesso aggiornato i fan dei social sui progressi fatti per tornare al suo peso forma dopo il parto.

Cristina Marino: lo scatto bollente

Cristina Marino è senza dubbio una delle attrici più ammirate dai fan dei social: oltre alla sua storia d’amore con l’ex scapolo d’oro Luca Argentero, la giovane attrice ha saputo conquistarsi un’ampia fetta di pubblico grazie al suo talento e alla sua straordinaria bellezza.

Luca Argentero e Cristina Marino

Sui social non mancano alcuni scatti mozzafiato dove la fidanzata di Argentero mette in mostra le sue curve bollenti e, come sempre, il risultato è stato un consenso unanime da parte dei fan dei social, conquistati dalla sua straordinaria bellezza.

La vita da neogenitori

Da quando la piccola Nina Speranza è venuta al mondo la giovane attrice e Luca Argentero non hanno smesso di manifestare tutto il loro amore per la bambina, prima figlia per entrambi. I due sono felici ed affiatati, ma durante questi primi mesi da neogenitori hanno anche pubblicamente manifestato la loro indignazione per alcuni scatti della figlia finiti su un famoso settimanale. I due hanno più volte manifestato l’intenzione di proteggere la privacy della figlia, già molto esposta a causa della notorietà dei suoi genitori. “Io e la mia compagna avevamo deciso di tutelare la cosa più preziosa che abbiamo“, hanno dichiarato i due via social specificando che avrebbero preso contromisure nelle sedi opportune.