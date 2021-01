Dopo il terribile incidente che lo ha coinvolto lo scorso giugno Alex Zanardi sta facendo impressionanti progressi e avrebbe ripreso a comunicare con i suoi familiari.

Dopo mesi intensi e delicati presso l’Ospedale di Padova – dove ha subito anche dei delicati interventi – Alex Zanardi avrebbe ripreso a parlare. Ad annunciarlo è stata la neuropsicologa che sta seguendo il percorso di cura del campione, Federica Alemanno, che al Corriere della Sera ha rivelato:

“È stata una grande emozione quando ha cominciato a parlare, nessuno ci credeva”.

Alex Zanardi

Alex Zanardi riesce a parlare: la gioia dei familiari

Dopo gli ultimi progressi annunciati lo scorso dicembre Alex Zanardi avrebbe ripreso a comunicare con i suoi familiari, notizia che ovviamente non avrà mancato di riempire il loro cuore di gioia. Il campione è rimasto vittima di un grave incidente in Val d’Orcia lo scorso 19 giugno, e per settimane era rimasto in coma tra la vita e la morte. I familiari di Alex Zanardi possono finalmente tirare un sospiro di sollievo: i medici che si sono occupati di curarlo durante questi 7 mesi sono rimasti visibilmente sorpresi dalla capacità di ripresa del campione

“Tenendogli la mano giorno per giorno sono rimasta sorpresa dalla sua capacità di recupero”, ha dichiarato la stessa dottoressa Alemanno al Corriere della Sera.

I progressi fatti a dicembre

Nelle scorse settimane erano stati già annunciati alcuni dei progressi fatti dal campione, che aveva già dimostrato di rispondere coscientemente agli stimoli esterni. Per i familiari – la moglie Daniela e il figlio Niccolò – sarà stato sicuramente un momento straordinario quello in cui finalmente hanno potuto comunicare con lui a voce. Nei mesi scorsi il figlio di Zanardi aveva dedicato a suo padre alcuni toccanti messaggi via social, che non avevano mancato di commuovere i molti fan del campione, da subito speranzosi che lui riuscisse a guarire.