Un nuovo gossip ha travolto Diletta Leotta: secondo i rumor in circolazione la conduttrice avrebbe una liaison con l’attore Can Yaman.

Diletta Leotta e Can Yaman stanno insieme? A lanciare l’indiscrezione bomba sui due personaggi famosi sarebbe stata Anna Pettinelli durante il suo programma su RDS. I due sarebbero stati avvistati mentre si scambiavano effusioni e, stando a un rumor circolato in rete, avrebbero soggiornato nello stesso hotel a Roma (dove Yaman si è recato per girare uno spot diretto da Ferzan Ozpetek e dove è stato letteralmente assalito da una folta schiera di fan).

Diletta Leotta e Can Yaman

Diletta Leotta e Can Yaman stanno insieme?

Nessuna conferma o smentita in merito al rumor che ha investito Diletta Leotta e l’attore turco Can Yaman, di recente approdato a Roma per girare uno spot pubblicitario. Secondo indiscrezioni i due sarebbero stati avvistati in atteggiamenti intimi e la professoressa di Amici, Anna Pettinelli, ha raccontato a RDS che sarebbero stati visti mentre erano intenti a baciarsi. Sarà vero?

Diletta Leotta DAZN

Sempre secondo i rumor – riportati da Libero Quotidiano – la conduttrice avrebbe soggiornato nello stesso hotel di Roma dove ha pernottato anche Yaman (finito nell’occhio del ciclone per non aver rispettato le norme di sicurezza anti Covid dopo esser stato preso d’assalto dai suoi fan, fatto che gli sarebbe costato una multa di 400 euro).

La conduttrice di nuovo single

Dopo un anno di liaison la conduttrice di DAZN è tornata ad essere single dopo l’addio al pugile Daniele Scardina, avvenuto durante l’estate 2020. I due non hanno confermato i motivi che li avrebbero portati alla rottura ma entrambi hanno dichiarato che la loro sarebbe stata una “storia importante”. Per mesi si è parlato di un presunto ritorno di fiamma, mai confermato dai due diretti interessati. La conduttrice uscirà allo scoperto con Can Yaman? O anche questo rumor si concluderà in un nulla di fatto?