Giulia De Lellis condivide tutta la sua vita con i fan e sono stati proprio loro a notare un dettaglio: indossa ancora la fedina di Damante.

Giulia De Lellis è molto attiva su Instagram ed è qui che condivide con i follower gran parte della sua vita. Diventata popolare grazie alla sua partecipazione a Uomini e Donne, sono trascorsi tanti anni da quel momento e la bella romana ha ottenuto un grande successo. Rispetto a tante altre colleghe nate nei salotti della De Filippi, infatti, lei è l’unica ad aver veramente sfondato.

Successo a parte, il nome della De Lellis, anche se passano gli anni, è sempre legato a quello di Andrea Damante. I due non sono più una coppia da mesi, eppure lei indossa ancora la fedina di fidanzamento che lui le aveva regalato. Come l’avrà presa il nuovo boy friend Carlo Gussalli Beretta? A notare il dettaglio, ovviamente, sono stati i follower.

Giulia De Lellis, la foto con la fedina di Damante

Pensando di mostrare ai fan soltanto i suoi nuovi tatuaggi, Giulia De Lellis ha commesso uno scivolone. L’influencer romana, da sempre molto appassionata di tattoo, ha deciso di imprimersi sulla pelle qualche nuovo disegno. Questa volta, ha scelto piccoli puntini degradanti, disposti in linea e a semicerchio, che creano delle decorazioni simmetriche. Che parte del corpo ha scelto? Le falangi. Proprio mentre faceva vedere i nuovi tatuaggi, Giulietta ha involontariamente mostrato anche un altro dettaglio: la fedina che le aveva regalato l’ex fidanzato Andrea Damante.

L’anello, un bellissimo Cartier Love in oro rosa, ha subito catturato l’attenzione dei fan. Come mai la De Lellis, che da qualche mese fa coppia fissa con Carlo Gussalli Beretta, sfoggia ancora il pegno d’amore dell’ex? I follower hanno immediatamente notato il dettaglio e non sono riusciti a tenere a freno la lingua.

Ecco il post ‘incriminato’:

La reazione dei fan di Giulia De Lellis

Molti seguaci si sono soffermati sui nuovi tatuaggi, facendole complimenti o criticandola, mentre tanti altri si sono concentrati solo sulla fedina di Damante. Considerando che si sono lasciati da mesi e lei sembra felice al fianco del rampollo Beretta, come mai non ha riposto in un cassetto il gioiello di Cartier?

Su Instagram, si legge: “Ma l’anello di Damante lo togliamo?” oppure “E l’anello c’è…” o ancora “Che bello l’anello del Dama”. Ovviamente, molti seguaci hanno fatto ironia indicando il prezzo della fedina e sottolineando che è impossibile abbandonare un gioiello simile. Tanti altri, invece, sperano ancora in un ritorno dei Damellis.