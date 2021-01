Giulia De Lellis ha festeggiato i suoi 25 anni in compagnia del fidanzato Carlo Gussali Beretta, che per l’occasione le ha organizzato una splendida sorpresa.

Party in casa per Giulia De Lellis, che il 15 gennaio 2021 ha spento le sue prima 25 candeline in compagnia della sua nuova fiamma, Carlo Gussali Beretta. Negli scatti postati sui social si vede l’influencer in un aderente abito rosa (in tinta con le decorazioni) e pantofole, mentre si gode la prelibata cenetta organizzata in suo onore.

“Il mio vino preferito, i fiori più belli di sempre, i miei amati gnocchi, la mia torta del cuore e tu Carlo. Cosa vuoi che ti dica?! Grazie… Baby GDL tra poco sarà un po’ più grande!”, ha scritto sui social l’influencer mostrando il regalo del fidanzato.

Giulia De Lellis: il compleanno in casa

Giulia De Lellis ha condiviso con i fan alcuni scatti dell’intimo party con cui ha festeggiato i suoi 25 anni (rigorosamente in casa, viste le norme in vigore per l’emergenza Coronavirus). Con lei sarebbe stato ovviamente presente il nuovo fidanzato, Carlo Gussali Beretta, che per l’occasione avrebbe fatto realizzare dei dolci con immortalate alcune delle loro foto insieme.

Una bottiglia di vino e una torta (confezionata da Marchesi, una delle pasticcerie più rinomate di Milano) hanno completato la magia della serata, e Giulia non ha nascosto la sua soddisfazione via social: “Una sorpresa inaspettata ha fatto battere il mio cuore più che mai! “, ha scritto.

Giulia De Lellis

Il nuovo amore dell’influencer

Sui social Carlo Beretta – rampollo della famiglia Beretta e da mesi fidanzato dell’influencer – ha postato alcuni scatti della serata scrivendo: “La mia bambina felice”. I due sembrano essere più affiatati e uniti che mai, e ormai per la De Lellis sarebbe soltanto un ricordo lontano la storia d’amore con Andrea Damante (di cui, nonostante tutto, indosserebbe ancora la fedina di fidanzamento).