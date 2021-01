Vanessa Bryan ha dedicato un commovente messaggio a sua figlia Natalia in occasione del suo 18esimo compleanno, il primo senza il padre Kobe e l’amata sorella Gianna.

Natalia Bryant, primogenita di Kobe e Vanessa Bryant, ha spento le sue prime 18 candeline. La madre della ragazza, rimasta vedova un anno fa, le ha dedicato un commovente messaggio per farle sapere che lei e suo padre sono fieri di lei: “Cara Natalia, Buon compleanno! Mamma e papà sono così orgogliosi della giovane donna che sei. Hai mostrato tanta forza e grazia durante l’anno più difficile della nostra vita. Grazie per avermi aiutata con le tue sorelline. Sei una sorella maggiore così incredibile e un bellissimo esempio per così tante persone”.

Natalia Bryant: il primo compleanno senza Kobe

Vanessa Bryant ha voluto celebrare via social l’affetto per sua figlia Natalia, che quest’anno ha raggiunto l’importante traguardo dei 18 anni. Nella sua tenera lettera alla figlia, Vanessa non ha dimenticato di menzionare suo padre Kobe, scomparso il 26 gennaio scorso insieme alla figlia Gianna-Marie Onore in un tragico incidente in elicottero.

Sui social Vanessa non ha nascosto il dolore nel vedere crescere le sue figlie da sola, senza l’adorato marito al suo fianco. Senza dubbio anche per Natalia sarà stato un compleanno molto diverso, visto il dramma che è piombato sulla sua vita e su quella della sua famiglia.

Vanessa Laine e Kobe Bryant

La battaglia legale di Vanessa Bryant e la madre

Oltre ad aver denunciato la compagnia a cui apparteneva l’elicottero che ha causato la morte di Kobe e di sua figlia, Vanessa Bryant ha recentemente ingaggiato una battaglia legale contro sua madre. La donna ha accusato sua figlia di non averla pagata per il lavoro di “assistente personale e tata delle sue figlie”. Vanessa ha replicato via social, affermando che la vicenda le avrebbe provocato un ulteriore dolore oltre al dramma già vissuto dalla sua famiglia.