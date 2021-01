Simone Gianlorenzi, marito di Stefania Orlando, si è scagliato contro Andrea Roncato per le dichiarazioni che ha fatto sulla sua donna.

Nell’ultima puntata del GF Vip, Stefania Orlando ha scoperto che l’ex marito Andrea Roncato ha fatto delle dichiarazioni poco carine su di lei. L’attore, ospite di Live Non è la D’Urso, ha rivelato che la showgirl è una “donna ingombrante” e che è stata lei ad averlo lasciato perché aveva un amante. La “Vippona”, che non si aspettava un simile colpo basso, è finita il lacrime, tanto che ha minacciato di abbandonare la Casa più spiata d’Italia. A poche ore di distanza dalla sua crisi, il marito Simone Gianlorenzi ha rotto il silenzio, scagliandosi contro Andrea Roncato. Il musicista ha fatto chiarezza sul rapporto tra la moglie e l’attore.

Simone Gianlorenzi contro Andrea Roncato

Intervistato da Fanpage.it, Simone Gianlorenzi ne ha approfittato per togliersi qualche sassolino dalle scarpe. Bersaglio del suo sfogo Roncato, ex marito della sua Stefania, nonché colui che l’ha fatta finire in lacrime. Il musicista, al fianco della showgirl da oltre 10 anni, è testimone del rapporto che la Orlando e l’attore hanno avuto. Proprio per questo motivo, Simone può confermare e, di conseguenza, smentire quanto sostenuto da Andrea nel salotto di Live Non è la D’Urso.

Andrea Roncato

Stefania, a detta di Simone, non è mai stata una “donna ingombrante” nella vita dell’ex marito. Non solo, sembra che, per molti anni, loro tre siano stati “una famiglia“.

“La cosa che più mi dispiace è che Andrea abbia deciso di parlare adesso. Non mi è piaciuta la mancanza di delicatezza nei confronti di Stefania che si trova chiusa nella Casa, non può controbattere ed era anche al televoto (…) L’ha attaccata in maniera gratuita dopo anni di silenzio, non è stata una dimostrazione di affetto, al di là di quello che ha detto”, ha ammesso Gianlorenzi.

La verità del marito di Stefania Orlando

L’attuale marito della Orlando ha sottolineato che tra la sua dolce metà e Andrea Roncato i rapporti sono stati ottimi fino a qualche anno fa. Quando si sono incrinati? Poco prima che Roncato sposasse Nicole Moscariello. Proprio per questo motivo, Simone ritiene che l’attore abbia attaccato Stefania senza alcun tipo di motivo.

“Siamo passati dal ‘Voi siete la mia famiglia, vi vorrei sempre nella mia vita’ all’andare in prima serata a dire cose non vere. I nostri rapporti erano buoni, ottimi. Lui ha detto che erano anni e anni che non ci frequentavamo ma non è così. Non abbiamo nulla contro l’attuale compagna, Stefania in primis. Siamo felici se Andrea è felice. (…) Questo da prima del matrimonio di Andrea: più o meno è coinciso tutto con l’inizio della sua storia”, ha ammesso il musicista.

Al momento, Roncato non ha replicato alle accuse. Considerando gli anni che ha trascorso in silenzio, immaginiamo che possa tornare a non aprire bocca.