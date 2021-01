Paris Hilton ha annunciato che si sottoporrà alla fecondazione in vitro per poter avere due figli, un maschio e una femmina.

Dopo le nozze andate a monte con Chris Zylka, Paris Hilton ha ritrovato la felicità accanto a Carter Reum, e stavolta ha annunciato di essere pronta a diventare madre. L’ereditiera più famosa del mondo però non si accontenterà solo di diventare mamma: a quanto pare lei e il futuro marito si sottoporranno alla fecondazione in vitro, così da poter scegliere se avere un figlio e una figlia. La procedura è controversa e dibattuta, e infatti l’annuncio di Paris Hilton ha già sollevato numerose polemiche.

“Penso che sia qualcosa che la maggior parte delle donne dovrebbe fare, per scegliere se avere figli maschi o femmine”, ha dichiarato l’ereditiera al podcast The Trend Reporter with Mara, e ha aggiunto: “L’unico modo per esserne sicure al 100% è farlo in questo modo”.

Paris Hilton: la fecondazione in vitro

Paris Hilton vuole realizzare il suo sogno: avere due gemelli, un maschio e una femmina. Per avere la certezza di realizzarlo dunque, lei e il futuro marito – Carter Reum – si sottoporranno alla fecondazione in vitro.

“Parliamo tutto il tempo di pianificare il matrimonio, i nomi dei nostri bambini e tutto il resto. Sono davvero entusiasta per quello che sarà il prossimo passo della mia vita. Finalmente avrò una vita reale”, ha dichiarato l’ereditiera a The Trend Reporter with Mara. Il suo annuncio ha destato particolare scalpore, specie visto che in molti stati – come l’Italia – non è possibile “scegliere” se avere un figlio o una figlia attraverso la fecondazione in vitro. In numerosi paesi europei la legge stabilisce infatti che questo tipo di scelta può essere effettuata solo per evitare che gli embrioni sviluppino delle patologie genetiche legate al genere.

Le nozze naufragate

Nel 2018 l’ereditiera aveva annunciato le sue nozze con Chris Zylka, che con tanto di anello (dal costo esagerato) le aveva fatto la proposta ufficiale. Dopo gli annunci e le reciproche dichiarazioni, i due si erano lasciati improvvisamente, e oggi l’ereditiera sembra aver ritrovato la felicità accanto all’imprenditore Carter Reum. Stavolta la storia d’amore sarà quella definitiva per l’ereditiera?