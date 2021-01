La corsa ai vaccini anti-Covid è ormai iniziata, e stando a indiscrezioni alcuni vip Hollywoodiani avrebbero fatto tutto ciò che è in loro potere per ricevere quanto prima il vaccino.

Il magazine Variety ha rivelato che alcuni vip hollywoodiani avrebbero usato tutti i loro mezzi (“che non necessariamente violano la legge”, si legge sull’Ansa) per riuscire a sottoporsi quanto prima al vaccino anti-Coronavirus. “Ci hanno offerto soldi. Abbiamo visto gente prendere aerei. Altri che temporaneamente entravano nella professione medica per qualificarsi”, avrebbe dichiarato il medico Robert Huizenga a Variety a proposito delle scorciatoie e delle corsie preferenziali a cui avrebbero ricorso le celebrities.

I vip di Hollywood e la corsa ai vaccini

Mentre alcuni personaggi famosi – come Arndol Schwarzenegger e Harrison Ford – si sono mostrati mentre erano legittimamente in fila per ricevere la prima dose del vaccino anti-Covid, Variety ha rivelato che ad Hollywood ci sarebbero vip pronti a ricorrere ad escamotage di ogni tipo pur di ricevere il prima possibile una dose di vaccino.

HARRISON FORD

Di chi si tratti è mistero, ma un medico avrebbe confessato alla rivista che tra questi ci sarebbe persino chi gli avrebbe offerto oltre 10 mila dollari pur di ottenere quanto prima la dose. “Sembra di stare dentro gli Hunger Games”, avrebbe detto una fonte anonima alla rivista.

I vip e i vaccini in Italia

In Italia numerosi vip hanno sottolineato in diretta tv l’importanza dei vaccini per cercare di far fronte all’emergenza Coronavirus. Lino Banfi, Raffaella Carrà e Adriano Celentano si sono detti disposti a sottoporsi al vaccino anti-Covid non appena possibile e la diva 93enne Gina Lollobrigida ha annunciato di essersi sottoposta al vaccino. “Vaccinarsi mi sembra un’ottima occasione per dimostrare che se stiamo uniti, se facciamo tutti la cosa giusta, possiamo uscire fuori dalla pandemia. Ci tengo a dire a tutti che non devono aver paura”, ha dichiarato l’attrice al Corriere della Sera.