L’ex moglie di Walter Zenga, Roberta Termali, ha preso le difese dei suoi figli, Andrea e Nicolò, dopo l’acceso botta e risposta col padre.

Roberta Termali, madre di Andrea e Nicolò Zenga, ha preso le difese dei suoi figli, che nei giorni scorsi hanno rivelato di aver avuto un rapporto “inesistente” col padre, Walter Zenga. La storia tra Roberta Termali e l’ex calciatore è naufragata nel 1997 e oggi la conduttrice ha ammesso che non avrebbe alcun piacere nel tirare fuori una storia che considera a tutti gli effetti finita. Ciononostante la conduttrice è stata molto chiara su ciò che si aspetterebbe da Walter Zenga:

“Walter dovrebbe chiedere scusa per primo a Niki: lo dice anche Andrea, lo ha sottolineato anche nella Casa, perché Niki ha sofferto di più e ha protetto Andrea che era più piccolo. Niki lavora in un’azienda, ‘si fa il mazzo’; Andrea prima del GfVip faceva l’agente immobiliare. Il padre, il loro padre, non c’era”, ha dichiarato a Chi.

Walter Zenga

Roberta Termali contro Walter Zenga

Andrea Zenga è attualmente concorrente del GF Vip, dove ha dichiarato di non aver mai avuto un rapporto con suo padre, Walter Zenga. A rincarare la dose contro l’ex calciatore ci ha pensato anche il fratello di Andrea, Nicolò Zenga, che addirittura ha definito suo padre un uomo “da cui non prendere esempio”: “Credo di sapere come si fa il padre. Mio padre mi ha dato un formidabile insegnamento ‘negativo’: io sarò il suo contrario”, aveva dichiarato a Oggi il figlio di Roberta Termali.

Dopo le accuse dei due figli, Zenga ha scritto una story via social che sembrava proprio indirizzata contro di loro (e in particolare contro Andrea Zenga): “Parla della mia vita quando la tua sarà un esempio. E quando la tua sarà un esempio, ti renderai conto che non avrai voglia di parlare della mia”, era scritto nel messaggio, presto sparito dai social. Roberta Termali ha affermato che non vorrebbe parlare della sua storia con Walter Zenga, ma ha anche chiesto che lui si scusi con i suoi figli, che avrebbero sofferto molto la sua mancanza.

Walter Zenga al GF Vip

A quanto pare durante la diretta del 29 gennaio al Grande Fratello Vip, Walter Zenga entrerà nella Casa del reality show per avere un confronto con suo figlio Andrea. I due riusciranno a chiarirsi dopo l’acceso botta e risposta avuto “a distanza” nei giorni scorsi? I fan non vedono l’ora di saperne di più.