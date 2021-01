Milly Carlucci in partenza con “Il cantante mascherato” ha voluto chiarire la sua posizione dopo alcune dichiarazioni fatte da Alfonso Signorini.

Alfonso Signorini, forte degli ultimi successi ottenuti in prima serata con il suo Grande Fratello Vip, durante l’ultimo appuntamento di Casa Chi si è lasciato sfuggire una frecciatina proprio contro la collega Milly Carlucci in partenza sulla Rai con Il cantante mascherato. In sintesi il conduttore tv sembra non temere affatto la concorrenza, sia che si tratti di fiction sia che si tratta di un programma di intrattenimento come il suo, ma su queste affermazioni non è tardata ad arrivare una replica dalla stessa Milly in occasione della conferenza stampa. Ecco quanto ha dichiarato.

Milly Carlucci: “La tv non è una guerra”

“Certamente contro di me hanno schierato chiunque” aveva detto Alfonso Signorini a Casa Chi – “Quindi che si chiami Fiorello, che si chiami Montalbano, che si chiami Doc, Carlo Conti e mettiamo tutto quello che volete, che volete mi faccia una Milly Carlucci? Ormai io posso avere contro tutti.” E proprio nel corso della conferenza stampa su Il cantante mascherato Milly Carlucci ha espresso il suo pensiero sulle parole del collega: “La tv non è una guerra armata tra eserciti schierati, anche se questo fa parte del folclore. Il polverone fa bene a tutti”.

Milly Carlucci

Milly poi, ha anche voluto sottolineare che l’edizione precedente del suo programma veniva già trasmessa di venerdì e che nell’ultimo mese è stato invece il GF Vip a voler sospendere il doppio appuntamento settimanale salvo poi riprogrammarlo proprio in occasione della nuova edizione de Il cantante mascherato. “Se c’è qualcuno che ha fatto dei ragionamenti” – ha detto la conduttrice tv – “E’ stata la concorrenza“

Milly Carlucci: “Speriamo solo di dare serenità”

A partire dal 29 gennaio Milly Carlucci è pronta a ritornare in prima serata su Rai 1 al timone del talent game show, Il Cantante Mascherato prodotto in collaborazione con Endemol Shine Italy ed ha ben chiaro il suo fine: “Speriamo solo di riuscire a dare un po’ di serenità a chi non se la sta passando bene”.