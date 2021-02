Flavio Briatore avrebbe un nuovo flirt in corso: questa volta la fiamma è una modella e Miss Russia Earth del 2018, Valentina Kolesnikova.

Altro che riavvicinamento per Flavio Briatore ed Elisabetta Gregoraci. Lei dopo l’uscita dalla casa del Grande Fratello Vip continua infatti a dichiararsi una mamma single e felice ma lui invece? Stando proprio alle ultime indiscrezioni lanciate dal settimanale Diva e Donna l’ex team manager della Formula uno avrebbe un flirt in corso con una giovane modella russa, Valentina Kolesnikova.

Flavio Briatore e Valentina Kolesnikova insieme a Montecarlo

Archiviate le voci di un presunto ritorno fiamma con la sua ex moglie, l’imprenditore italiano Flavio Briatore sembrerebbe aver messo gli occhi addosso alla bella Valentina Kolesnikova modella di nazionalità russa nonché conquistatrice della fascia Miss Russia Earth nel 2018. Il gossip è stato lanciato dal settimanale edito da Cairo Editore secondo il quale fra i due ci sarebbe stato un incontro segreto a Montecarlo che è da anni ormai la dimora di Briatore.

Diva e Donna racconta che Valentina Kolesnikova ha trascorso qualche giorno nel principato di Monaco e più precisamente all’Hotel Hermitage. Durante la sua permanenza pare che abbia anche consumato un pranzo al noto Cipriani con Flavio Briatore inoltre, è stata la stessa modella a documentare il suo soggiorno a Montecarlo attraverso video e scatti in cui è apparsa sempre sola ma sono in molti ad aver notato sui social della modella il suo riferimento, sotto alcune immagini, alla formula uno (di cui Briatore è stato team manager)

Chi è Valentina Kolesnikova?

Come tutte le ex fiamme di Flavio Briatore, anche Valentina Kolesnikova è molto più giovane di lui. La modella è nata in Russia ma da qualche anno si è trasferita nella città di Milano. In passato ha posato anche per importanti riviste come Playboy e For Men e su di lei sappiamo che ha studiato giornalismo all’università, le piace andare in moto e giocare anche a tennis.