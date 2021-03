Walter Zenga ha mantenuto la promessa fatta al figlio Andrea durante la sua permanenza al GF Vip: il gesto emoziona i fan.

Nel corso dell’ultima edizione del GF Vip, Walter Zenga ha cercato di recuperare il rapporto con il figlio Andrea. Quest’ultimo, fin dalla sua partecipazione a Temptation Island di qualche tempo fa, non aveva mai nascosto di avere un legame pressoché inesistente con il papà. Una volta approdato nel reality più spiato d’Italia, il giovane ha avuto modo di incontrare più volte il genitore e ha acconsentito ad avere un riavvicinamento con lui. Appena Andrea è stato eliminato dal GF Vip, Walter ha mantenuto la sua promessa e ha incontrato non solo lui, ma anche il fratello Nicolò.

Walter Zenga: l’incontro con Andrea dopo il GF Vip

Quando Andrea Zenga era un concorrente del GF Vip, suo padre Walter gli aveva fatto una promessa: appena sarebbe finito il programma lo avrebbe chiamato. L’ex calciatore non solo ha tenuto fede alle sue parole, ma ha fatto molto, molto di più. Appena è stato eliminato dal programma di Alfonso Signorini, ha preso il primo volo da Dubai ed è arrivato in Italia per incontrare il pargolo.

Fonte Foto: https://www.instagram.com/andreazenga93/

Come ha fatto sapere Giornalettismo, i paparazzi hanno beccato padre e figlio per le vie di Milano. Barbara D’Urso, invece, nell’ultima puntata di Pomeriggio 5 ha fatto un annuncio “chock“: Walter le ha mandato uno scatto che lo ritrae non solo con Andrea, ma anche con Nicolò.

Insomma, Zenga senior ha mantenuto la promessa ed è davvero disposto a ricostruire un rapporto con i figli avuti dall’ex moglie Roberta Termali.

La reazione dei fan

Lo scatto mostrato da Barbara D’Urso nel salottino di Pomeriggio 5 ha fatto in un lampo il giro del web. I fan, che si sono appassionati fin da subito alla saga familiare dei Zenga, hanno reagito con gioia davanti alla reunion di padre e figli.

Sia Andrea che Nicolò sono sorridenti e i vecchi dissapori sembrano ormai sepolti. Dopo anni e anni di guerre, i tre sono pronti ad avere quel legame che, forse, hanno sempre sognato.

Tra i tanti commenti che leggono su Instagram, tutti si dicono felici della pace: “Sono contentissima per loro sono una famiglia spettacolare e sarà ancora più bello quando conosceranno Rosalinda” oppure “Felice per voi… grandi tutti”. Insomma, la reunion della “Zenga’s Family” mette tutti di buon umore.