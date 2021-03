Una donna ha trovato i 2 cani di Lady Gaga che erano stati sequestrati da dei malviventi e li ha consegnati alle forze dell’ordine. La popstar aveva fatto sapere che avrebbe pagato 500mila dollari di ricompensa pur di riaverli.

Lady Gaga ha potuto finalmente tirare un sospiro di sollievo: due dei suoi cani, Koji e Gustav, erano stati rapiti mentre si trovavano insieme al dog sitter Ryan Fischer. Una donna li avrebbe trovati legati ad un palo in una zona molto lontana rispetto al luogo del sequestro e li avrebbe subito consegnati alle forze dell’ordine. Lady Gaga, che nel frattempo si trovava a Roma per le riprese del nuovo film di Ridley Scott, aveva fatto sapere che avrebbe pagato 500mila dollari di ricompensa pur di riavere i suoi amici a 4 zampe:

“Pagherò 500mila dollari. Se qualcuno li ha comprati o trovati a sua insaputa, la ricompensa è la stessa.”

Lady Gaga

Lady Gaga: i cani ritrovati

Sono state ore molto difficili quelle appena passate per Lady Gaga: alcuni malviventi hanno sparato contro il dogsitter Ryan Fischer e hanno sequestrato due dei tre bulldog francesi della cantante. A seguire, forse resosi conto dell’appartenenza dei cani alla celebre popstar, i malviventi li avrebbero abbandonati in una zona isolata. Lì li avrebbe trovati una donna, che li avrebbe portati immediatamente alla polizia.

Lady Gaga, impegnata sul set del nuovo film di Ridley Scott su Gianni Versace, aveva fatto sapere di essere intenzionata a pagare una lauta ricompensa a chiunque li avesse trovati. Nel suo post la cantante esprimeva inoltre la sua gratitudine per Ryan Fischer, il dogsitter che ha quasi rischiato la vita per mettere in salvo i suoi amici a 4 zampe.

“Continuo ad amarti Ryan Fischer, hai rischiato la tua vita per combattere per la nostra famiglia. Sei per sempre un eroe”, ha scritto l’artista nel suo post.

Le condizioni del dogistter

Nell’agguato il dogistter dei tre cani, Ryan Fischer, sarebbe stato raggiunto da un proiettile. Fortunatamente, a quanto riporta Associated Press, l’uomo non sarebbe in pericolo di vita. I rapitori di Gustav e Koji al momento sono latitanti e le forze dell’ordine starebbe cercando di scoprire la loro identità. Gaga non si è espressa in merito al ritrovamento dei suoi due cani, ma aveva fatto sapere di aver rivolto a loro le sue preghiere.