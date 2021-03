Nell’attesa intervista a Oprah Winfrey, il principe Harry è tornato a parlare della Megxit e delle difficoltà di sua madre, Lady Diana, con i media britannici.

Ferve l’attesa per l’intervista che il Principe Harry e sua moglie, Meghan Markle, hanno rilasciato a Oprah Winfrey (e che verrà trasmesso dalla CBS il 7 marzo). Nell’anteprima dell’intervista – circolata in queste ore sui social – si sente Harry parlare de suo recente addio alla monarchia britannica e fare un chiaro riferimento a sua madre, Lady Diana:

“La mia più grande preoccupazione era che la storia si ripetesse. Per me, sono davvero sollevato e felice di essere seduto qui, a parlare con te con mia moglie al mio fianco. Perché non riesco a immaginare come deve essere stato per lei attraversare questo processo da sola in tutti quegli anni fa perché è stata incredibilmente dura per noi due, ma almeno ci siamo divertiti.“

Il Principe Harry: le dichiarazioni su Diana

Stando a quanto trapelato dall’anteprima dell’intervista che Harry e Meghan hanno rilasciato a Oprah Winfrey (e circolata in rete in queste ore) gli ex Sussex avrebbero parlato senza riserve del loro addio alla Corona (che Harry avrebbe definito un “momento molto duro”) e delle attenzioni morbose della stampa nei confronti di sua moglie, Meghan Markle. I due hanno denunciato alcuni dei principali tabloid britannici e hanno fatto sapere di aver deciso di dire addio alla Corona per cercare una maggiore privacy negli Stati Uniti (terra natale dell’ex attrice).

Principe Harry

“Sappiamo tutti di cosa è capace la stampa britannica. Stava distruggendo la mia salute mentale. Quindi ho fatto quello che avrebbe fatto qualsiasi padre. Ho portato la mia famiglia lontano da lì”, si sente dire a Harry nell’intervista in chiaro riferimento alle difficoltà incontrate da Meghan (come sua madre, Lady Diana) proprio con la stampa britannica.

Il secondo figlio della coppia

Nello spezzone dell’intervista realizzata dalla famosa conduttrice statunitense si sente parlare solo Harry, mentre Meghan Markle – incinta del suo secondo bebè – accarezza teneramente la pancia. I due hanno annunciato di aspettare il loro secondo figlio a San Valentino, esattamente come fece Diana Spencer il 14 febbraio 1984 annunciato di essere incinta proprio di Harry.