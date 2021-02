Diana aveva annunciato l’arrivo del secondo figlio proprio il giorno di San Valentino: l’omaggio di Harry e Meghan.

Stavolta non sono solo rumors: Meghan Markle è incinta del secondo figlio. L’annuncio è arrivato nel giorno di San Valentino e non è una scelta casuale: proprio il 14 febbraio di 37 anni prima, Diana aveva comunicato di essere in dolce attesa, proprio di Harry, suo secondogenito. A rendere pubblica notizia il fotografo, molto amico della coppia, che li ha ritratti insieme: una cartolina condivisa su Instagram in cui Harry e Meghan sorridenti mostrano con orgoglio il pancione di lei.

Meghan e Harry: gravidanza nascosta nonostante i rumors

Ad oggi non è ancora possibile sapere da quanto tempo sia in attesa Meghan, ma quel che è certo è che i due abbiano volutamente atteso proprio il 14 febbraio per omaggiare la compianta Diana, alla quale il figlio era così legato.

Nei mesi precedenti si erano diffuse voci secondo cui la duchessa sarebbe stata incinta, mai confermate. A febbraio 2020 era stato L’Express a pubblicare la notizia: evidentemente non può essere questa, la gravidanza. Poi a giugno ancora rumors sullo stato interessante di Meghan, però anche in questo caso nessuna conferma.

C’era stata poi la confessione di Meghan sull’aborto: e lì si era intuito quanto probabilmente la coppia avesse l’intenzione di dare al piccolo Archie un fratellino o una sorellina: e così sarà.

Meghan Markle e la vita da mamma

Da quando è diventata mamma, le priorità nella vita di Meghan Markle sono cambiate. È noto a tutti il suo essere una mamma iper presente, tanto da non aver lasciato le cure di suo figlio a nessuna ‘nanny’, ma ha deciso di occuparsene lei stessa.

Secondo alcune fonti vicino alla Duchessa di Sussex, sembra che l’ex attrice di Suits abbia smesso di bere bibite alcoliche. I bookmakers, infine, si sono già scatenati per i nomi: Oliver se è un maschio mentre Elisabetta se è femmina…