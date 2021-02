Ecco cinque esempi di coppie famose e innamorate, protagoniste della cronaca rosa e che vantano un grosso seguito sui social.

Ci sono amori che fanno sognare e in grado di regalarci delle emozioni anche soltanto attraverso uno scatto pubblicato in rete. Sono le stesse coppie che ci affascinano sulle copertine patinate e alcune nate proprio sotto i riflettori della tv. Sono gli amori documentati sui social e quelli di cui si conosce, tutto o quasi. Abbiamo stilato una mini classifica delle coppie più in voga del 2021 e che spopolano praticamente nel mondo dei social network. Ecco 5 esempi che abbiamo scelto per voi di amore 2.0.

Chiara Ferragni e Fedez

Il primo posto spetta senza ombra di dubbio ad una delle coppie più social e più chiacchierate degli ultimi anni: Chiara Ferragni e Federico Lucia in arte Fedez. L’amore fra la fashion blogger famosa in tutto il mondo e il rapper della periferia milanese, ha appassionato fin dall’inizio il mondo social e la cronaca rosa. La loro relazione, la proposta di matrimonio ed anche la prima gravidanza di lei con annesse nozze da favola, sono stati tutti momenti documentati sui loro account social. Momenti magici, irripetibili che continuano a far sognare milioni e milioni persone, come non aggiudicarsi il podio allora delle coppie 2.0?

Clizia Incorvaia e Paolo Ciavarro

Un’altra coppia di star famose che ha appassionato il pubblico italiano è senza dubbio quella nata sotto i riflettori della casa più spiata d’Italia: Clizia Incorvaia e Paolo Ciavarro. Lei, un matrimonio alle spalle con Francesco Sarcina il leader della band Le vibrazioni e lui il figlio della coppia di attori formata da Massimo Ciavarro ed Eleonora Giorgi.

In molti all’epoca che i due si conobbero e innamorarono nel reality-show, il Grande Fratello Vip, mostrarono fin da subito grande scetticismo per la loro storia d’amore ma in barba a tutti, la bionda modella e influencer insieme al fidanzato più giovane, sono ancora felicemente insieme e la loro love-story continua ad appassionare su Instagram e non solo.

Victoria e David Beckham

Una coppia nata alla fine degli anni ’90 e che fra alti e bassi, ha saputo lo stesso costruirsi una fortezza e ben quattro figli sono senza dubbio quella formata da Victoria e David Beckham. L’ex calciatore e l’ex Spice girl negli anni, sono spesso finiti al centro del gossip per via di alcuni presunti tradimenti di lui ma nonostante ciò, la coppia è ancora insieme e possono vantare più di vent’anni di matrimonio. Quale sarà il segreto del loro lungo amore?

Rosa Perrotta e Pietro Tartaglione

Nella classifica degli amori 2.0 abbiamo inserito anche la coppia formata dall’ex tronista Rosa Perrotta insieme al suo ex corteggiatore, Pietro Tartaglione. Il pubblico si è appassionato ai due, grazie al celebre dating show di Maria De Filippi. La coppia si è formata infatti negli studi televisivi di Uomini e donne con tanto di lancio di petali e successivamente sempre in tv, abbiamo assistito alla proposta di matrimonio.

Pietro chiese infatti la mano di Rosa quando l’influencer campana era appena rientrata dall’Honduras dove aveva partecipato come concorrente all’Isola dei Famosi. Successivamente la Perrotta ha annunciato su Instagram la nascita del loro primogenito, Domenico detto Dodo e i due neogenitori, malgrado non abbiano fatto mistero di aver attraversato un periodo di crisi proprio alla fine del 2020, hanno poi comunicato che questo è rientrato e la famiglia è tornata felicemente assieme.

Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser

Infine abbiamo inserito fra le prime cinque coppie più social un’altra nata sempre all’interno della casa del Grande Fratello Vip e stiamo parlando di quella formata da Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser. All’epoca della loro partecipazione al reality show, la sorella minore di Belen era ancora ufficialmente impegnata con l’ex tronista Francesco Monte che venne poi lasciato in diretta tv proprio per lo sportivo e ciclista italiano. E a dispetto di chi non ha mai creduto al questo amore, la coppia tutt’oggi continua a documentare la loro favola sui social.