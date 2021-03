Daniela Martani sarà una delle nuove naufraghe dell’Isola dei Famosi 2021. Selvaggia Lucarelli ha tuonato contro Mediaset in merito ad alcune delle dichiarazioni no-vax dell’ex gieffina.

Daniela Martani è stata scelta come concorrente per la nuova edizione dell’Isola dei Famosi, e sui social è scoppiata una vera e propria bufera. Selvaggia Lucarelli ha scritto un post contro Mediaset dove ha riportato alcune delle vicende che hanno recentemente visto protagonista la Martani in relazione all’emergenza Coronavirus: “A Mediaset dovete vergognarvi. Un paese in cui si premia una no-vax che blocca i traghetti perché non mette la mascherina, che dà dei lobotomizzati agli italiani con la mascherina, il tutto mentre c’è una campagna persuasiva per vaccinare e mentre muoiono migliaia di persone. Ripeto, vergogna”, ha scritto la giornalista nel suo post.

Selvaggia Lucarelli contro Daniela Martani

Nel cast dei 16 naufraghi che prenderanno parte a L’Isola dei Famosi 2021 vi è anche Daniela Martani, balzata alle cronache negli ultimi mesi per le sue posizioni in merito all’emergenza Coronavirus e all’uso delle mascherine. La penna di Stanza Selvaggia ha criticato la scelta Mediaset di dare spazio ed ulteriore visibilità all’ex gieffina facendola partecipare allo show dei naufraghi (che, per questa edizione, sarà condotto da Ilary Blasi) e in tanti via social si sono uniti al suo coro d’indignazione.

Intanto Daniela Martani ha replicato con un tweet in cui ha scritto di non essere mai stata negazionista:

Mai stata negazionista. I virus esistono e sono tutti di origine zoonotica. Quando imparerete a lasciare in pace gli animali forse non saremo più costretti a vivere queste situazioni folli causate solo dai nostri comportamenti irrispettosi verso la natura.https://t.co/l7hHMaCpTd — daniela martani (@danielamartani) February 28, 2021

La bufera per il traghetto preso senza mascherina

Durante l’estate 2020 Daniela Martani era finita nell’occhio del ciclone per essersi rifiutata d’indossare la mascherina mentre stava imbarcando la sua auto su un traghetto. “Se non capite che quello che è successo è gravissimo per i nostri diritti costituzionali e per la nostra libertà personale non avete capito un c… e vi meritate di stare chiusi in casa a vita”, aveva replicato in seguito alla polemiche che l’avevano travolta via social.