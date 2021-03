Laura Pausini ha trionfato con il miglior brano originale ai Golden Globes 2021, mentre il Principe Harry e Meghan Markle hanno rilasciato un’intervista “scioccante” a Oprah Winfrey: tutti i gossip del weekend.

Laura Pausini ha trionfato con la canzone Io sì (Seen) ai Golden Globes 2021 e sui social ha condiviso le sue urla di giubilo per l’attesa premiazione. Intanto sui social hanno iniziato a circolare le prime immagini dell’intervista che gli ex duchi del Sussex, Harry e Meghan Markle, hanno rilasciato a Oprah Winfrey, la quale ha confessato – a quanto riporta Vanity Fair – che sarebbe stata la migliore intervista che abbia mai fatto.

LAURA PAUSINI

Il trionfo di Laura Pausini e gli altri gossip del weekend

Io sì (Seen) il brano di Laura Pausini colonna sonora del film La vita davanti a sé di Edoardo Ponti, ha trionfato come miglior brano originale ai Golden Globes 2021. La cantante ha postato sui social le sue urla di giubilo durante l’assegnazione del premio e sui social non ha mancato di ringraziare il regista, Netflix e la Palomar Production e ovviamente Sophia Loren, protagonista del lungometraggio.

“Tutta la mia gratitudine e il rispetto per la meravigliosa Sophia Loren, è stato un onore dare voce al tuo personaggio, per trasmettere un messaggio così importante, di accoglienza e unità. Dedico questo premio a tutti coloro che vogliono e meritano di essere ‘visti’. A quella ragazzina che 28 anni fa vinse Sanremo e non si sarebbe mai aspettata di arrivare così lontano.”

Intanto sui social hanno iniziato a circolare le prime immagini dell’attesa e discussa intervista che Harry e Meghan hanno rilasciato a Oprah Winfrey per la CBS. Nell’ultima parte del video circolato sui social si sente dire alla conduttrice: “Avete detto delle cose piuttosto scioccanti!”. A quanto riporta Vanity Fair la Winfrey avrebbe confessato a un’amica che l’intervista sarebbe stata la migliore che abbia mai fatto. Sembra che Harry abbia menzionato sua madre, Diana Spencer, in relazione agli attacchi della stampa nei confronti di sua moglie Meghan Markle, ma per conoscere ulteriori dettagli bisognerà aspettare che l’intervista venga mandata in onda il 7 marzo.

I cani di Lady Gaga e la prima notte di Rosalinda e Andrea

Nelle ultime ore ha fatto il giro del mondo la notizia del rapimento dei due cani di Lady Gaga, Gustav e Koji. I due amici a 4 zampe della popstar sarebbero stati ritrovati da una donna e consegnati immediatamente alle forze dell’ordine. Una storia a lieto fine per la cantante, che in queste ore aveva lanciato un appello via social affermando di essere pronta a pagare 500mila dollari pur di rivedere i suoi cani.

Per quanto riguarda il gossip italiano, Andrea Zenga e Rosalinda Cannavò – reduci dall’esperienza dal GF Vip – si sono ricongiunti dopo l’eliminazione dell’attrice dal reality show. La stessa Rosalinda ha rivelato a Chi Magazine come avrebbe trascorso la sua prima notte di passione insieme al nuovo fidanzato: “Se abbiamo consumato questa notte? La domanda che più ci hanno fatto. Diciamo che siamo in camera insieme, ecco. Andrea, aiutami… ho detto che siamo in camera insieme, quindi… è stata una bella notte, sì. Già i miei genitori, poverini, li ho sconvolti“, ha confessato l’attrice.