Anna Tatangelo ha sedotto i fan dei social mostrandosi in un abito dalle vistose trasparenze (e senza indossare la biancheria intima).

Con la sua bellezza mozzafiato Anna Tatangelo ha conquistato i fan dei social. La cantante ha pubblicato uno scatto bollente dove indossa un abito trasparente e il reggiseno ma nessun tipo di slip. Nella didascalia alla foto osé la cantante si è lasciata andare ad uno sfogo su quelli che sarebbero stati i pregiudizi sul suo conto, dall’aspetto fisico alla vita privata: “La Tatangelo… Per 19 anni mi sono sempre sentita chiamare così, sempre. Le canzoni de LA TATANGELO, il trucco o i capelli de LA TATANGELO, il modo di vestire de LA TATANGELO e la sua vita privata. Non è solo un nomignolo, nel bene o nel male sono io, la me orgogliosa di tutte le barriere che negli anni ho superato.”

Anna Tatangelo: l’abito trasparente

Anna Tatangelo ha infiammato i social con un abito trasparente, tacchi a spillo e il solo reggiseno: la cantante ha deciso di usare il post per sfogarsi contro alcuni dei giudizi che l’avrebbero colpita negli anni del suo successo e intanto, tra i fan dei social, ha fatto il pieno di like per il suo fisico mozzafiato.

“Spesso ho dovuto dimostrare il mio mondo musicale più di qualsiasi artista in Italia , proprio perché negli anni c’è sempre stato qualcuno che aveva qualcosa da dire su di me”, si è sfogata la cantante dal suo post.

La definitiva rottura da Gigi D’Alessio

A inizio 2020 la cantante e il suo storico compagno, Gigi D’Alessio, hanno annunciato la loro definitiva separazione. I due avevano già vissuto un difficile momento di crisi nel 2018, ma a sorpresa avevano deciso di tornare insieme. Stavolta sembra che nessun ritorno in fiamma sia in vista per la celebre ex coppia, e Anna Tatangelo ha preferito non svelare i motivi della rottura per preservare la privacy di suo figlio, Andrea.