Il Grande Fratello Vip 5 sta per andare in scena con la finalissima. Chi sono i concorrenti preferiti per la vittoria secondo i bookmakers?

La quinta edizione del Grande Fratello Vip sta per concludersi. L’1 marzo 2021 va in onda su Canale 5 la finalissima e uno dei concorrenti rimasti in gara si aggiudicherà la vittoria. I bookmakers, che da qualche anno si occupano anche di programmi televisivi che prevedono un televoto, hanno stilato la ‘classifica’ dei “Vipponi” che sono più o meno quotati.

Secondo Snai – società italiana operante nel settore del Gioco Legale quotata alla Borsa di Milano – a giocarsi lo scettro del GF Vip 5 saranno Tommaso Zorzi e Dayane Mello. Quali sono le loro quote? Quali, invece, quelle degli altri concorrenti?

Grande Fratello Vip: il vincitore secondo i bookmakers

A contendersi la vittoria del Grande Fratello Vip 5 sono: Dayane Mello, Pierpaolo Pretelli, Stefania Orlando e uno tra Tommaso Zorzi e Andrea Zelletta. Quest’ultima coppia, infatti, è al televoto per stabilire chi tra l’influencer milanese e l’ex tronista di Uomini e Donne sarà eletto come quarto finalista.

Stando alle quote rilasciate da Snai, Zorzi non solo vincerà l’ultimo televoto del GF Vip, ma anche la quinta edizione del reality più spiato d’Italia. Il suo trionfo è quotato a 1,75. Al secondo posto, invece, troviamo Dayane con quota pari a 2,25.

Così come avviene per le quote che la Snai attribuisce in ambito calcistico, anche per quanto riguarda i programmi tv le stesse vengono decise in base alle ‘prestazioni’, in questo caso di un determinato personaggio.

La vittoria che potrebbe far vincere bei soldini

Mentre la vittoria di Tommaso o Dayane sembra scontata e, di conseguenza, ‘pagata’ pochissimo, gli altri “Vipponi” potrebbero far vincere gran bei soldini agli scommettitori.

Secondo i bookmakers, Stefania potrebbe essere più vicina al podio rispetto agli altri due concorrenti rimasti in gara, ovvero Zelletta e Pretelli. La Orlando, infatti, è quotata a 7,50.

A far sbancare il ‘botteghino’, invece, sono Andrea e Pierpaolo, rispettivamente quotati a 10 e 20.

Stando alle previsioni di Snai, quindi, a vincere il GF Vip sarà Zorzi, seguito da Dayane, Stefania, Andrea e, infine, Pierpaolo. E’ bene sottolineare che si tratta di pronostici e, anche se vicinissimi alla realtà dei fatti, non possono essere presi come verità assoluta.