Alla vigilia del Festival di Sanremo e dell’arrivo del secondo figlio (sarà una bambina), il rapper milanese Fedez si confessa sul settimanale Gente.

Senza dubbio per Fedez quello che si avvicina è un momento assai importante e delicato non solo per quanto riguarda la sua carriera artistica ma anche per quel che concerne la sua sfera privata. Il rapper milanese sta infatti per calcare il palco del Festival di Sanremo per la prima volta nella sezione Big mentre a casa sua la moglie e influencer, Chiara Ferragni è in attesa e prossima al parto della loro secondogenita. Fedez però, non nasconde di soffrire d’ansia e rivela anche pubblicamente come ha imparato a gestirla. Le dichiarazioni fatte dall’artista sul settimanale Gente.

Fedez, la terapia per l’ansia

“Ho un po’ d’ansia” arriva così la confessione di Fedez, al secolo Federico Leonardo Lucia, durante l’intervista rilasciata dal rapper al settimanale Gente. “Per affrontarla sto facendo meditazione trascendentale e la terapia Emdr… Poi ho sempre un’immaginetta di buon auspicio di Michael Jordan e mi faccio leggere i tarocchi da mia nonna”.

Fedez al Festival di Sanremo 2021

Fedez si esibirà insieme a Francesca Michielin sul paco dell’Ariston con il brano Chiamami per nome ma questa volta al suo fianco non vedremo la presenza di Chiara Ferragni. La bionda influencer proprio sulla sua partecipazione alla kermesse canora aveva così dichiarato di recente: “Non andrò a Sanremo rimarrò a Milano perché sarò molto vicina alla data del parto. Guarderò Fedez dalla televisione con Leo e la mia famiglia”.

Chiara e Fedez a breve diventeranno genitori per la seconda volta e l’arrivo di Baby Girl (soprannominata così) è previsto proprio per la metà di Marzo. La bambina, così come il primogenito Leone, avrà il doppio cognome, il motivo? Lo ha spiegato la stessa Ferragni: “Perché sono importanti allo stesso modo e dare il solo cognome del padre deriva da un sistema patriarcale con cui non mi trovo d’accordo. Si può fare anche in Italia. Devono essere d’accordo entrambi i genitori”.