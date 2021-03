Dopo 5 mesi il GF Vip 5 ha proclamato il suo vincitore: Tommaso Zorzi si è aggiudicato la vittoria del montepremi da 100mila euro.

Tommaso Zorzi è il vincitore della quinta edizione del Grande Fratello Vip 5, la più lunga in assoluta (durata ben 5 mesi) e decisamente la più impegnativa per i concorrenti. L’influencer si è aggiudicato il montepremi di 100mila euro (la cui metà andrà in beneficenza). Il secondo posto della finale è stato aggiudicato da Pierpaolo Pretelli mentre il terzo da Stefania Orlando. Dayane Mello, data per settimane come possibile vincitrice, si è aggiudicata solamente il quarto posto.

Tra lacrime e commozione Tommaso Zorzi si è aggiudicato la vittoria della quinta edizione del Grande Fratello Vip, iniziata a settembre e terminata – tra numerose sorprese – solamente cinque mesi dopo.

L’influencer è giunto alla sfida finale con Pierpaolo Pretelli (attuale fidanzato di Giulia Salemi). Una volta spente le luci della casa del reality show i due si sono diretti nello studio del programma dove è stato finalmente proclamato il vincitore. Durante il verdetto Tommaso e Pierpaolo si sono abbracciati tra le lacrime, e a seguire tutti gli ex concorrenti del reality show hanno festeggiato con loro tra lacrime e risate.“Che emozione, grazie davvero”, ha dichiarato Tommaso Zorzi una volta uscito dal programma nella sua prima story via social.

L’incontro con Francesco Oppini

Nella casa del Grande Fratello Vip Tommaso Zorzi aveva confessato di essersi preso una cotta per l’amico Francesco Oppini, che si era ritirato dal reality show prima di Natale. Durante la finale i due amici hanno potuto riabbracciarsi e Tommaso Zorzi si è commosso fino alle lacrime. “L’amico vero è quello che capisce i difetti e li accetta”, ha detto Francesco Oppini, mentre Zorzi, visibilmente commosso, ha risposto: “Ho sognato a lungo questo momento, non lo lascio più. Non ho pianto con la mia famiglia ho pianto per Francesco!”

Con la vittoria al reality show Zorzi si è aggiudicato il montepremi di 100mila euro, la metà dei quali sarà devoluta in beneficenza. La vincitrice della precedente edizione del GF Vip, Paola Di Benedetto, aveva deciso di donare l’intera cifra.

