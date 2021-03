Per molti è semplicemente un’ex concorrente del Grande Fratello 9, ma Daniela Martani è molto di più. Scopriamo tutto, compresa la ragione del curioso soprannome…

Daniela Martani è conosciuta in televisione per aver preso parte al Grande Fratello 9. Ma non è soltanto uno dei volti più noti nella rosa degli ex gieffini. Infatti, ha portato avanti importanti battaglie di civiltà anche sui social, ma nel 2018…ha litigato pesantemente con Giulia De Lellis! Vi sveliamo il profilo completo dell’ex concorrente del ‘padre’ di tutti i reality!

Chi è Daniela Martani? Biografia e carriera

Daniela Martani è nata a Roma, sotto il segno del Toro, il 18 maggio 1973. Il suo nome, ma soprattutto il suo volto di ex hostess di Alitalia, sono associati alla lotta dei dipendenti della compagnia di bandiera. Nel 2009 lei è diventata la donna simbolo della battaglia legale del personale contro l’azienda!

Daniela Martani

Proprio per questo suo ruolo di primo piano, ha incassato il soprannome di ‘pasionaria‘. La sua famiglia non è stata immersa in un ambiente proprio rose e fiori: ha sempre detto di aver avuto difficoltà relazionali con il padre. Ha una sorella e un fratello.

Daniela Martani è entrata al Grande Fratello 9 con un pacchetto di sogni che si portava avanti da tempo. Voleva trovare la sua dimensione, magari un posto fisso (mai arrivato) e una interessante opportunità per la sua immagine. La fama è arrivata, ma tanti interrogativi sono rimasti…

Dopo la conclusione della sua avventura nel celebre reality show, ha intrapreso una carriera in radio e ha deciso di portare avanti le sue convinzioni sui social. Instagram è diventato il ring delle sue più accese guerre contro “le ingiustizie”…

La vita privata di Daniela Martani

Sappiamo che prima di entrare al GF ha sperimentato la vita da single dopo la fine di una storia importante con il suo ex fidanzato Massimiliano. Si è sempre definita una donna esigente e non di facile innamoramento, anche per via del suo carattere forte e molto impulsivo. Bisogna tenerle testa!

Della sua famiglia sappiamo qualcosa grazie alle sue parole di presentazione prima dell’ingresso nella casa più spiata d’Italia. La mamma si chiama Angela e fa la casalinga, il padre, Gianfranco, lo ha definito un uomo anaffettivo.

Daniela Martani: le 6 curiosità sull’ex gieffina

– A Radio Campus si è descritta come una donna ‘ecosessuale’: “Gli ecosessuali pensano che la terra sia una vera e propria amante, moltiplicatrice di erotismo. È una cosa meravigliosa. Io sono ecosessuale, anche San Francesco parlava alle piante, ai fiori e agli alberi“.

– Del suo carattere ha sempre fatto un preciso ritratto: testarda, combattiva, ma anche capace di grande ironia e spirito.

– È buddista e combatte da sempre per la tutela degli animali. Nel 2018, anno intenso da punto di vista dei battibecchi per l’ex gieffina, è arrivata a definire “Peracottara” Giulia De Lellis per via dello sfoggio di pellicce che l’influencer avrebbe fatto su Instagram. Ne è scaturito uno scontro epico, con battute al vetriolo dal sapore memorabile.

-Nell’estate del 2020 hanno fatto discutere alcune sue dichiarazioni e soprattutto un video in cui era intenta a discutere con un addetto alla sicurezza di una nave diretta in Sardegna. Il motivo? Non voleva indossare la mascherina. Questo ha causato non poche polemiche quando poi la Martani è stata scelta per un reality.

– Daniela Martani è vegana, adora il mare e nel suo tempo libero ama stare a contatto con la natura.

– Che fine ha fatto a distanza di molti anni dalla sua esperienza al GF? Ha una grandissima passione per la musica e si è ritagliata anche un’importante fetta di notorietà come dj! Poi, nel marzo del 2021, eccola di nuovo in televisione, stavolta come concorrente dell’Isola dei famosi.