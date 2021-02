Nicola Zingaretti difende Barbara D’Urso dopo le indiscrezioni che vorrebbero il suo programma in chiusura anticipata.

Dopo l’indiscrezione lanciata dal sito di Dagospia e dove si vociferava di una possibile chiusura anticipata dovuta a un calo di ascolti del programma tv di Canale 5, Live non è la D’Urso questa volta a schierarsi in difesa della conduttrice tv è arrivata proprio la voce del Partito Democratico, il segretario Nicola Zingaretti. Quest’ultimo, attraverso un tweet indirizzato alla conduttrice televisiva ha infatti espresso tutta la sua stima e vicinanza per il programma e per i suoi contenuti. Ecco quello che ha detto.

Nicola Zingaretti difende Barbara D’urso

Nicola Zingaretti ha mandato un tweet direttamente a Barbara D’Urso e dove le ha così scritto: “In un programma che tratta argomenti molto diversi hai portato la voce della politica vicino alle persone. Ce n’è bisogno!”.

.@carmelitadurso in un programma che tratta argomenti molto diversi tra loro hai portato la voce della politica vicino alle persone. Ce n’è bisogno! #noneladurso — Nicola Zingaretti (@nzingaretti) February 24, 2021

Poche righe quelle del politico italiano condivise direttamente sul suo account social ma ben chiare e che definiscono in maniera assai precisa la sua idea e la sua posizione di fronte alle indiscrezioni lanciate recentemente secondo le quali, Live non è la D’Urso potrebbe presto essere sostituito su Canale 5 dal programma tv, Avanti un altro condotto da Paolo Bonolis.

Live Non è la D’Urso a rischio chiusura?

Intanto Mediaset dal canto suo sulla vicenda in questione non si è ancora pronunciata né con smentite né con conferme ufficiali e dunque non è ancora chiaro se il talk show della prima serata della domenica targata Canale 5, saluterà o meno, il pubblico tra fine marzo e inizio aprile (come trapelato su Dagospia) e sono in molti adesso ad attendere notizie anche da parte della stessa Barbara D’Urso.