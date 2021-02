Marica Pellegrinelli ha rivelato i motivi alla base del suo divorzio da Eros Ramazzotti, padre dei suoi due figli.

Per 10 anni Marica Pellegrinelli ha avuto un’importante storia d’amore con Eros Ramazzotti, con cui è convolata a nozze nel 2014 e con cui ha avuto i suoi due figli, Raffaella Maria e Gabrio Tullio. I due, pur mantenendo buoni rapporti, si sono separati ufficialmente nel 2019 e per la prima volta la modella ha confessato i retroscena della loro separazione:

“Quando metti su famiglia con un artista importante, quella vita non è fattibile. Bellissime esperienze i tour, ma ero sempre sola con i bambini. Finché i bambini non sono andati alla scuola dell’obbligo seguivo sempre mio marito in tour. Poi ho smesso. E infatti è finito anche il matrimonio”, ha confessato a F.

Eros Ramazzotti Marica Pellegrinelli

Marica Pellegrinelli: il divorzio da Eros

In un’intervista al settimanale F Marica Pellegrinelli ha raccontato per la prima volta i motivi del suo addio ad Eros Ramazzotti, con cui ha vissuto un’importante storia d’amore coronata dalle nozze e dall’arrivo di due bambini.

La modella ha dichiarato che la sua prima maternità, benché fosse cercata e desiderata da entrambi, sarebbe giunta quando lei aveva solamente 21 anni: “Mi dicevo: avrai tutto il tempo per seguire le tue ambizioni”, ha dichiarato. In seguito, anche a causa dei numerosi impegni del cantante in giro per il mondo, la modella si sarebbe resa conto che quel tipo di vita non sarebbe stato adatto a lei.

La relazione con Charley Vezza

Dopo il divorzio da Eros Ramazzotti, Marica Pellegrinelli si è legata a Charley Vezza (con cui oggi la storia sarebbe ormai naufragata). In tanti sui social l’hanno accusata di aver tradito il cantante proprio con l’imprenditore, e in quell’occasione è stato Eros Ramazzotti a prendere le sue difese attraverso i social.

“È una situazione che si trascinava da tempo e abbiamo deciso di dividerci. Non sono vere le schifezze che ho letto”, dichiarò il cantante con un video condiviso via social.