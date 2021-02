Noemi aveva condiviso con i fan il primo scatto in bikini della stagione scorsa: in splendida forma è ora pronta a Sanremo

Occhiali da sole, bikini e sullo sfondo le bellezze della campagna: Noemi festeggiava così l’inizio dell’estate 2020. In tanti avevano commentato la sua foto affermando di stentare a riconoscere la cantante per via del suo fisico magro e asciutto, e lei ha assicurato: “Sono io, ho seguito il metodo Tabata”. Qualche mese dopo, alla vigilia della partecipazione a Sanremo, Noemi ha confessato di sentirsi finalmente a proprio agio: e dalle foto non ci sono dubbi.

Noemi dimagrita col Metodo Tabata

Noemi ha spiegato senza indugio come avrebbe migliorato la sua forma fisica, ovvero utilizzando il cosiddetto “Metodo Tabata“.

“Ho iniziato a prendermi cura di me. E mi sono sentita a casa. In un mondo nuovo, dentro la mia pelle. ⁣Ma questa donna a cui sono arrivata ⁣l’ho trovata nella mia testa, prima che nei miei passi”, è uno dei pensieri della cantante sui social, a corredo della foto in cui si mostra, innanzitutto, felice.

La vita privata dopo le nozze

Felice anche nel privato: il 20 luglio 2018 è convolata a nozze con Gabriele Greco, il bassista della sua band a cui è legata dal 2008. La cantante ha rivelato che la fatidica proposta sarebbe giunta in maniera del tutto inaspettata:

“Stavamo facendo colazione. “E se ci sposassimo?”. “Massì, Gabri”. Pensavo dicesse tanto per dire. E invece incassato il “Massì” si è alzato, e ha recuperato una scatolina nascosta nella libreria. Dentro, l’anello“, ha confessato a Vanity Fair. La coppia ha sempre preferito vivere con riservatezza la propria vita privata ma in tanti, sui social, si chiedono se presto ci saranno novità e una cicogna in arrivo.