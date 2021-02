Naomi Campbell è apparsa in nuovi scatti mozzafiato riconfermandosi la Venere Nera della moda a cinquant’anni compiuti.

Era una delle protagoniste più attese per il Festival di Sanremo 2021, stiamo parlando della super top model britannica Naomi Campbell che a causa delle nuove restrizioni Usa adottate per contrastare la diffusione della pandemia, non calcherà il palco del teatro Ariston. Bellezza e sensualità sono da sempre le sue doti indiscusse e con le quali la Venere Nera della moda è riuscita ad imporsi sulle passerelle più ambite, sfilando per le più importanti griffe e a cinquant’anni compiuti Naomi continua ad essere la musa di molti grandi maestri della fotografia e a lasciare tutti senza fiato sfoggiando un topless esplosivo.

Naomi Campbell con il seno al vento

Strizza l’occhio maliziosa all’obiettivo Naomi Campbell sulla cover del magazine i-D dove è stata immortalata dal fotografo Luis Alberto Rodriguez all’esterno della sua villa in Kenya. Un copricapo di piume con indosso soltanto uno slip nero ed un particolare che fa impazzire subito i social: un seno scoperto che lascia intravedere anche il capezzolo della modella.

Naomi Campbell non ci sarà a Sanremo 2021

Naomi Campbell si riconferma ancora una volta una grande protagonista della scena internazionale e non solo di quella legata alla moda, d’altronde anche il magazine People l’ha inserita tra le 50 donne più belle del mondo. La super modella britannica avrebbe dovuto co-condurre al fianco di Amadeus una delle cinque serate di Sanremo ma causa Covid non sarà presente alla kermesse canora .

Ad annunciarlo alla stampa è stato proprio il conduttore e direttore artistico del Festival ma al suo posto vedremo invece un’altra super top model italiana: Vittoria Ceretti, giovanissima classe 1988, originaria di Brescia e con un curriculum di tutto rispetto.