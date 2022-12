Gli ultimi anni di vita di John Travolta sono stati segnati da gravi lutti: dalla morte del figlio Jett fino a quella dell’amica e collega Kirstie Allie.

La morte di un figlio ancora sedicenne e poi quella dell’amata moglie hanno profondamente ferito John Travolta, attore di Hollywood celebre in tutto il mondo. E, se la sua vita professionale gli ha regalato solo grandi successi, quella privata gli ha riservato infiniti dolori. Negli ultimi anni, infatti, Travolta ha pianto la scomparsa prematura di familiari stretti e di colleghi di lavoro.

Tutti i lutti di John Travolta

Il figlio di John Travolta è venuto a mancare nel 2009: il 16enne Jett si trovava in vacanza con la famiglia alle Bahamas ed è morto per cause mai pecisate.

Nel luglio del 2020, poi, l’attore ha dovuto affrontare la morte della moglie Kelly Preston in seguito ad un cancro.

Pochi mesi più tardi un altro lutto familiare ha colpito John Travolta: il nipote Sam Jr, figlio del fratello, è scomparso a causa di un infarto nella sua abitazione a Mount Horeb.

Oltre alle perdite che hanno colpito la famiglia dell’attore di Grease, Travolta ha dovuto fare i conti con la morte improvvisa di due sue storiche colleghe sul set.

Prima quella di Olivia Newton John, con cui ha condiviso il celebre film Grease, poi quella di Kirstie Allie, con cui ha lavorato per Senti chi parla.

