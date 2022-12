Preoccupa Alessandro Basciano che si è mostrato in ospedale senza dare particolari spiegazioni su quanto gli stia accadendo.

Solamente pochi giorni fa Alessandro Basciano e Sophie Codegoni hanno annunciato a tutto il mondo, compreso ovviamente quello social, di essere in attesa del loro primo figlio. In queste ore, invece, il clima è di ben altro tenore con l’uomo che si è mostrato alle prese, forse, con qualche problematica di salute dato che ha pubblicato uno scatto in ospedale…

Alessandro Basciano in ospedale: come sta?

Sophie Codegoni e Alessandro Basciano

Alessandro Basciano, come anticipato, pare essere in ospedale. Il ragazzo non ha dato molte indicazioni sulla sua situazione ma si è solo limitato a mostrare una foto in cui è steso sul letto della struttura. A far preoccupare i fan anche i colori scelti per la foto: il bianco e il nero.

Una scelta fatta, forse, per non mostarsi dopo un’ipotetico intervento o comunque per non far capire del tutto le sue condizioni.

L’unica cosa che Basciano ha scritto è statoa: “È andata…”. Nei tag alla foto si vede un medico. Possibile quindi che il ragazzo abbia affrontato un intervento chirurgico.

Secondo Gossip e TV, il medico taggato nella storia con la foto di Basciano in ospedale è un chirurgo plastico. Sul profilo Instagram del dottor Claudio si legge che è specializzato in chirurgia estetica e ricostruttiva e che opera sia su Roma sia su Milano.

Staremo a vedere se il ragazzo darà delle informazioni in merito.

Di seguito un post Twitter di una fan che è rimasta colpita e spaventata per la foto di Alessandro:

Ale cosi ci fai prendere un colpo 😳😨#basciagoni pic.twitter.com/vHcHVZZfED — Carlotta (@casic44) December 6, 2022

Riproduzione riservata © 2022 - DG