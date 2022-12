Il pilota della Ferrari Charles Leclerc è ufficialmente single. Ad annunciarlo è stato il diretto interessato con un messaggio che coinvolge anche Charlotte Siné.

Fine della storia d’amore tra Charles Leclerc e Charlotte Siné. La coppia ha deciso di mettere un punto alla propria relazione. A darne l’annuncio il pilota della Ferrari con una storia su Instagram dove spiega anche, in parte, le ragioni e il desiderio per il futuro.

Charles Leclerc è single: l’annuncio

Charles Leclerc

Come detto, Charles Leclerc si è lasciato con la sua compagna . Il pilota della Ferrari ha annunciato la fine della sua relazione con una storia su Instagram apparsa sul suo profilo.

“Ciao a tutti, Charlotte ed io abbiamo deciso di porre fine alla nostra relazione e restiamo buoni amici”, ha scritto il ferrarista 25enne monegasco. “Abbiamo condiviso tanti bei momenti e lei è e sarà sempre una persona molto speciale per me. È fantastica e merita il meglio, per favore rispettate la nostra decisione e la sua privacy in un momento come questo. Grazie”.

Il giovane sportivo e Charlotte Siné si erano fidanzati nel 2019. Lei, 21anni, nata e cresciuta nel Principato di Monaco esattamente come il pilota, studia architettura ed è figlia di Emmanuel Siné, direttore generale del Société des Bains de Mer, una storica società del Principato che si occupa di tutto il settore dell’intrattenimento tra cui hotel, casinò, spa e club sportivi.

I due, nel corso degli anni, si erano spesso mostrati insieme sui social dando un’idea di essere molto affiati. Evidentemente qualcosa non è andato come previsto e in queste ore è arrivato anche l’annuncio del loro addio. Per il momento a parlare è stato solo il ferrarista ma è probabile che prima o poi anche la ragazza possa dire la sua anche se pare che il loro rapporto sia rimasto buono.

