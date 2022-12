Non solo Chiara Ferragni al Festival di Sanremo. Potrebbe esserci spazio anche per Fedez, magari non solo nelle vesti di suo marito…

Il mondo dello spettacolo è già entrato in clima Festival di Sanremo. Domenica Amadeus ha annunciato i big in gara che si daranno battaglia sul palco dell’Ariston. Con il conduttore, come noto, ci sarà anche Chiara Ferragni, nelle puntate di apertura e chiusura. Ma proprio la presenza dell’imprenditrice digitale “chiama” quella di suo marito Fedez. Proprio il rapper ha rilasciato alcune parole su questo argomento.

Fedez a Sanremo? Le parole e i sospetti dei fan

Fedez

“Io al Festival di Sanremo? E a fare cosa? Andrò all’Ariston, ma soltanto perché c’è mia moglie che presenta e basta”. Sono queste le parole di Fedez, fra i giudici di X Factor la cui finale andrà in onda giovedì su Sky dal Forum di Assago, a proposito di una eventuale “chiamata” di Amadeus a Sanremo, dove, come abbiamo anticipato ed è ben noto, quest’anno ci sarà anche Chiara Ferragni come co-conduttrice.

Le dichiarazioni del rapper, riprese da Adnkronos, si spostano poi anche sull’ipotesi di passaggio di ‘X Factor” da Sky a Rai2. Sul tema Fedez ha risposto: “Mi hanno detto che a questa domanda devo rispondere io, ma non mi ricordo più cosa mi avevano detto di rispondere… In questa edizione, comunque, personalmente ho respirato un’aria che non c’era da un bel po’ e anche i numeri ci danno ragione: il bilancio è ottimo. E io in caso, ci sono…”.

Ma sono state proprio le dichiarazioni sul suo “ruolo” al Festival a destare qualche dubbio agli appassionati. Infatti, nei commenti di un post Twitter del noto giornalista Andrea Conti sono in tanti i fan che hanno interpretato le parole del rapper come un’apertura ad una possibile partecipazione, magari in duo con qualche concorrente.

Secondo alcuni fan, infatti, il marito di Chiara Ferragni potrebbe salire sul palco per esibirsi, magari in duo con Lazza o, perché no, di nuovo con J AX e gli Articolo 31.

Non resta che aspettare e capire meglio cosa succederà…

