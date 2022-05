Una ragazza timida ma con un fisico mozzafiato: ecco chi è Charlotte Sinè, appartenente a una famiglia importante del Principato di Monaco.

Solare e con un sorriso dolcissimo, saranno state queste le armi di seduzioni con cui è riuscita a conquistare il cuore di Charles Leclarc, il pilota di Formula 1 della Ferrari? Non lo sappiamo, ciò che è certo è che Charlotte Sinè è considerata una delle giovani donne più fortunate al mondo. A guardare le sue foto su Instagram sembra una ragazza come tutte le altre, ma in realtà Charlotte proviene da un’importante famiglia del Principato di Monaco. Scopriamo qualcosa in più su di lei.

Chi è Charlotte Sinè (e dove abita)

Origini monegasche, Charlotte Sinè è nata il 19 settembre 1999, sotto il segno della Vergine. Nonostante, per riflesso, visto il lavoro del padre, sia sempre stata sotto i riflettori, Charlotte Sinè ha deciso di condividere solo alcuni frame della sua vita, non gettando tutto in pasto alla stampa.

Fonte foto: https://www.instagram.com/charlottesiine/?hl=it

Forse non tutti lo sanno ma il papà di Charlotte Sinè è Emmanuel Sinè, direttore generale del Societé des Bains de Mer, considerata una delle più antiche società del settore dell’entertainment del Principato di Monaco. Proprio qui, inoltre, la Sinè vive con tutta la sua famiglia, anche se spesso è in giro per il mondo.

Sappiamo che ha fondato un’azienda, Sinecreations, che si occupa di realizzare sneakers e scarpe personalizzate.

Charlotte Sinè: la vita privata e la storia con Charles Leclerc

Charlotte Sinè è fidanzata? La risposta è sì. La bella monegasca è riuscita a far breccia nel cuore del pilota di Formula 1. Non sappiamo come i due si siano conosciuti, ciò che è certo è che Charles Leclerc ha lasciato la sua fidanzata storica, la napoletana Giada Gianni per poter vivere la sua storia d’amore alla luce del sole.

I due compaiono a volte insieme anche su Instagram.

Chi è Charles Leclerc, pilota della Ferrari?

Classe 1997, Charles Leclerc è il pilota di punta della scuderia Ferrari. Nonostante la giovanissima età Leclerc ha già collezionato un primato, ossia quello di essere stato il primo pilota monegasco ad aver vinto il Gran Premio di Formula 1.

Ma non è tutto perché a Charles va anche il merito di essere stato il pilota più giovane, nella storia della Formula 1, ad aver vinto con una vettura proprio della Ferrari.

5 curiosità su Charlotte Sinè

-Su Instagram, Charlotte, appare sempre sorridente al fianco degli amici con cui ama trascorrere le sue giornate.

-La sua colazione preferita? Yogurt e frutta di stagione.

-Ha un legame speciale con i suoi genitori.

-Tra i tanti posti in cui è stata c’è anche il Costa Rica che ha definito, sui social, una terra mistica.

-Su Instagram il suo nome è +Ша+.

