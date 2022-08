Dopo l’annuncio della morte di Olivia Newton-John, arrivato l’8 agosto 2022, il suo collega di set in Grease John Travolta l’ha voluta ricordare con un commovente post sui social. “Sarò per sempre il suo Danny” scrive tra le altre cose, a ricordare il passato glorioso della coppia proprio nel musical di enorme successo datato 1978. Travolta perde un’amica e un’altra persona cara: ricordiamo che nel 2020 ha perso sua moglie Kelly Preston e il figlio Jett nel 2009.

La coppia formata da John Travolta e Olivia Newton-John è stata una delle più amate del cinema, grazie a Grease naturalmente. L’attore, che nel film interpretava Danny, ha ricordato la sua Sandy in un post su Instagram a poche ore dalla morte.

“Mia carissima Olivia, hai reso le nostre vite molto migliori. Il tuo impatto su di noi è stato incredibile. Ti voglio tanto bene. Ci vedremo lungo la strada e saremo insieme ancora una volta. Tuo fin dal primo momento che ti ho vista e per sempre! Il tuo Danny, il tuo John”, così scrive Travolta.

