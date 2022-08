Da Ilary Blasi e Totti a Melissa Satta e Boateng, scopriamo quali sono state le storie d’amore più famose tra veline e calciatori.

Il binomio di velina e calciatore è senza dubbio uno dei più famosi in Italia e sono tante infatti le showgirl (ex letterine, ex veline, ecc.) che sono state legate sentimentalmente ad alcuni dei volti più famosi del mondo del calcio. Scopriamo di quali si tratta.

Melissa Satta e Kevin Boateng

Le storie d’amore tra veline e calciatori

Senza dubbio una delle storie d’amore più famose tra un’ex letterina e un calciatore è quella di Ilary Blasi e Francesco Totti. I due sono convolati a nozze nel 2005 dopo 3 anni d’amore e hanno avuto insieme tre figli, Cristian, Chanel e Isabel. Nel 2022 la coppia ha annunciato la separazione con un comunicato ufficiale che ha destato scalpore in tutto il mondo.

Altra unione tra un’ex velina e un calciatore che purtroppo si è conclusa in un nulla di fatto, è stata quella tra Melissa Satta e Kevin Prince Boateng. I due sono convolati a nozze nel 2016 e hanno avuto un bambino, Maddox. Hanno annunciato il loro addio nel 2020, dopo aver tentato di ricucire i rapporti senza successo.

L’ex velina Costanza Caracciolo ha trovato la felicità invece tra le braccia di Bobo Vieri, con cui è convolata a nozze nel 2019. I due hanno avuto due figlie, Stella ed Isabel.

Una delle più grandi e storiche amiche di Costanza Caracciolo, l’ex velina Federica Nargi, è convolata a nozze invece con l’attaccante Alessandro Matri. A proposito della sua unione con il calciatore la showgirl ha dichiarato a Verissimo: “Avevo detto mai con un calciatore, poi però… Sono stati 10 anni belli, non solo di rose e fiori, ma anche di tante litigate, perché siamo stati distanti a lungo”.

L’ex velina Elisabetta Canalis – oggi sposata con il chirurgo Brian Perri – ha avuto una lunga e importante storia d’amore con l’ex calciatore Christian Vieri, con cui ha mantenuto buoni rapporti.

