Olivia Newton-John ha combattuto numerose battaglie contro il cancro e, nonostante l’affetto dei familiari e dei fan, non è riuscita a vincere la sua sfida.

Il mondo del cinema è in lutto per la recente scomparsa dell’attrice australiana Olivia Newton-John, diventata famosa sul grande e sul piccolo schermo grazie all’interpretazione di Sandy nel film Grease. Sin dagli anni Novanta combatteva contro un tumore: la battaglia, nonostante tutti gli sforzi, non è proprio riuscita a vincerla, ci ha lasciati a 73 anni.

Acquista abbigliamento, sneakers e accessori Saldi fashion fino a -60%

È morta Olivia Newton-John

La notizia ha fatto in breve tempo il giro del mondo e ha lasciato tutti con un profondo senso di amarezza. Classe 1948, Olivia Newton-John è morta a seguito di un tumore al quarto stadio che le avevano diagnosticato già nel 2017. Le cure invasive e l’appoggio di tutti i suoi cari non sono bastati per salvarla da questo male.

Come aveva raccontato lei stessa durante un’intervista all’emittente 60 minutes Australia, ad agosto 2019, i medici hanno fatto il possibile, ma il tumore era diventato incurabile e ormai rimaneva poco tempo di vita.

Fonte foto: https://www.instagram.com/therealonj/?hl=it

Nell’intervista aveva dichiarato di non aver voluto conoscere i mesi o le settimane che le rimanevano da vivere perché “Se qualcuno ti dice che ti restano sei mesi da vivere molto probabilmente andrà così perché ci crederai“, aveva rivelato.

Olivia Newton-John: tre tumori in vent’anni

Una battaglia quasi infinita, quella di Olivia Newton-John, che l’ha messa a dura prova per oltre vent’anni. La prima volta le era stato diagnosticato nel 1992 e, anche se con un po’ di paura, era riuscita a sconfiggerlo totalmente, permettendogli di vivere una vita serena accanto alla sua dolce metà.

Nel 2013, poi, dopo una serie di controlli precauzionali, la ricaduta: anche in questo caso, il tumore è stato preso in tempo e con tutte le terapie invasive fatte era riuscita a sconfiggerlo con successo.

Non c’è due senza tre, però… Nel 2017, poco prima di compiere 70 anni, è arrivata la terza disastrosa diagnosi: si trattava dell’ennesimo cancro, quest’ultimo fatale. Una storia terribile a cui non si possono dare spiegazioni.

Fonte foto: https://www.instagram.com/therealonj/?hl=it

Riproduzione riservata © 2022 - DG