Scopriamo quali sono stati i divorzi più costosi di sempre nel mondo delle celebrities e perché.

Dal divorzio tra Jeff Bezos e MacKenzie Scott a quello tra Johnny Depp e Amber Heard, scopriamo quali sono stati i divorzi più costosi di sempre tra le star di Hollywood e quali cifre da capogiro sarebbero state costrette a sborsare.

I divorzi tra star più costosi di sempre

Il divorzio tra il fondatore di Amazon Jeff Bezos e l’imprenditrice MacKenzie Scott (durato dal 1993 al 2019) sarebbe uno dei divorzi più costosi di sempre e pare che il fondatore di Amazon sia arrivato a sborsare oltre 35milioni di dollari per il mantenimento assegnato a sua moglie (che è anche proprietaria di alcune quote appartenenti alla sua società).

Altro divorzio piuttosto costoso è stato quello tra Amber Heard e Johnny Depp: l’attrice sarebbe stata condannata a restituire all’attore il denaro speso per i suoi avvocati e un risarcimento danni pari a 10 milioni di dollari. In seguito alla condanna Heard avrebbe provato a chiedere l’annullamento del processo perché – secondo TMZ – non sarebbe stata in grado di versare all’ex marito quanto dovuto.

Altro divorzio destinato a far discutere anche a causa delle cifre da capogiro sborsate dai due protagonisti è stato quello di Mike Tyson e Robin Givens. In tutto la separazione tra i due sarebbe arrivata a costare ben 12 milioni di dollari.

Altra separazione destinata a suscitare bufere per via dei costi onerosi è stata quella tra Madonna e il regista Guy Ritchie. I due sono stati sposati per 8 anni e il loro divorzio sarebbe arrivato a costare la bellezza di 75 milioni di dollari. l regista sarebbe riuscito inoltre ad ottenere una splendida tenuta (appartenuta alla sua ex moglie) in Inghilterra.

Amy Irving, prima moglie del famoso regista Steven Spielberg, sarebbe riuscita a ottenere ben 100 milioni di dollari a seguito del loro divorzio (anche grazie a un accordo prematrimoniale che i due avevano siglato nel 1985).

Anche Jennifer Lopez ne sa qualcosa di divorzi costosi: i giudici avrebbero infatti fissato a 6,6 milioni di dollari (circa 750.000 dollari al mese) il costo del suo doloroso addio a Chris Judd. Sarà vero?

