Ludovica Valli è già mamma da più di un anno, ma ha annunciato sui propri canali social di essere nuovamente incinta.

Ludovica Valli sarà mamma bis. Infatti l’influencer ha comunicato attraverso il suo profilo Instagram con un video di essere nuovamente incinta e che presto Anastasia, la sua prima figlia avuta da Gianmaria Di Gregorio, avrà una sorellina. Nel video si vede la piccola Anastasia che gioca con mamma e papà.

Ludovica Valli mamma bis: il video

Ludovica Valli insieme al suo compagno Gianmaria Di Gregorio hanno dato la notizia di aspettare un altro figlio attraverso un video.

“Il mio cuore esplodeva già per la nostra Anastasia, ora non ve lo so spiegare… è un qualcosa di inspiegabile ciò che stiamo provando da tre mesi a questa parte. Dietro questo pancino, come per il pancino della nostra prima meraviglia Anastasia, c’è una storia incredibile: tante “battaglie”, tantissime lacrime, urla, abbracci forti da toglierci il fiato, poi trasformati nel nostro secondo miracolo” ha scritto l’influencer, sorella di Beatrice e Eleonora Valli.

La Valli e il compagno Gianmaria si sono conosciuti per la prima volta nel 2019, si sono messi insieme e nel marzo del 2021 sono diventati genitori per la prima volta della piccola Anastasia.

