Giovanni Amura, Stefano Carracci di L’Amica Geniale, ha svelato alcuni retroscena della serie e i suoi sentimenti per una scena cruda e toccante.

A FanPage Giovanni Amura, il giovane attore che ha interpretato Stefano Carracci ne L’Amica Geniale 2, ha dichiarato di essere stato male dopo aver girato la scena del suo abuso nei confronti di Lila, durante la loro prima notte di nozze. L’attore ha parlato di quanto la scena sia stata faticosa da girare per lui e la sua giovane collega, e ha rivelato che dopo averla vista sarebbe scoppiato a piangere:

“È stato brutto perché mi ha fatto provare il dolore che prova una donna. Quando ho rivisto quella scena, ho pianto. E anche quella sera, sono stato proprio male. C’è stato il reparto trucco e parrucco, grandissime amiche, che mi ha consolato. Dopo ogni ciak mi dicevano di non preoccuparmi, che quello non ero io“, ha raccontato a FanPage.

Giovannni Amura: la violenza su Lila

Con parole estremamente toccanti Giovanni Amura ha ripercorso la scena più difficile da lui girata per L’Amica Geniale 2, ovvero quella della sua violenza sulla moglie Lila (interpretata da Gaia Girace) durante la loro prima notte di nozze. L’attore ha dichiarato che durante questi mesi avrebbe lavorato a lungo sulla psicologia del suo personaggio anche grazie a dei coach e dei professionisti, e che pur condannando il suo gesto (e non riconoscendovisi) ha dovuto trovare dentro di sé la forza di interpretare Stefano Carracci, spesso disgustato dalle sue stesse azioni.

L’abuso sulla ragazza, per Giovanni Amura, non sarebbe neanche la scena più cruda: l’attore ha svelato che la seconda ripresa ad avergli fatto più male è stata quella in cui la giovane ha un occhio nero e – nonostante tutti sappiano che sia stato lui a picchiarla – nessuno direbbe nulla a tal proposito.

Il successo della serie

La serie televisiva, tratta dall’omonimo best seller di Elena Ferrante, ha avuto una media di 6.5 milioni di spettatori e uno share di quasi il 30% a puntata. La seconda stagione (che ripercorre l’età dell’adolescenza e i primi anni della maturità delle due protagoniste) si preannuncia un altro grande successo. L’intera serie è stata realizzata proprio grazie all’aiuto della sua autrice, la misteriosa Elena Ferrante.

