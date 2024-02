Ecco quali sono le migliori fiction da vedere se ti piace Doc, la serie TV di Rai 1 con protagonista Luca Argentero.

Una delle fiction Rai di maggiore successo degli ultimi anni è senza dubbio Doc – Nelle tue mani. Il protagonista principale è Luca Argentero che veste i panni del dottor Andrea Fanti (la serie è basata su una storia reale): le varie stagioni andate in onda su Rai 1 hanno sempre fatto registrare ottimi dati di ascolto. Se anche voi siete tra i tanti fan della serie, ecco quali sono le fiction da vedere se vi è piaciuto Doc.

Le 5 migliori serie TV da vedere se ti è piaciuto Doc

The Good Doctor: in questo caso si tratta di una serie TV americana, che in Italia è trasmessa sempre dalla Rai (su Rai 2). Il protagonista è un giovane medico, specializzando in chirurgia, che è autistico e affetto dalla sindrome di Savant.

L’allieva: fiction Rai con protagonisti Alessandra Mastronardi e Lino Guanciale. La prima è una studentessa di medicina legale che inizierà a collaborare con il secondo per risolvere di puntata in puntata vari casi.

Sirene: in comune con Doc ha il fatto che il protagonista maschile principale è Luca Argentero. La trama di questa fiction Rai è incentrata su alcune sirene che escono dal mare e rimangano affascinate dal mondo che trovano.

Fino all’ultimo battito: il protagonista di questa fiction Rai, disponibile su RaiPlay, è Marco Bocci che interpreta il ruolo del dottor Diego Mancini il cui figlio ha bisogno di un trapianto di cuore per sopravvivere. Per aiutarlo e trovare il cuore è disposto a tutti, anche a diventare il medico di un boss latitante.

Mentre ero via: la protagonista, Monica (interpretata da Vittoria Puccini), come il dottor Andrea Fanti di Doc si risveglia dal coma avendo perso la memoria e non ricordando nulla di ciò che è accaduto negli ultimi 8 anni della sua vita. In questo caso però la protagonista dovrà fare luce su dei misteri del proprio passato.