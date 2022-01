Su Amazon Prime Video è uscita The Ferragnez, ma questa non è l’unica serie TV con protagonista una vera famiglia di vip.

Il 9 dicembre del 2021 su Amazon Prime Video sono usciti gli episodi di The Ferragnez, la docu-serie TV con protagonisti Chiara Ferragni e Fedez: nei vari episodi gli spettatori possono entrare nella quotidianità della coppia e spiare una parte della loro vita privata. Come da previsioni considerati i protagonisti la serie Tv ha avuto un buon successo. Ma ci sono altre serie TV che hanno per protagonisti altri vip da poter vedere? La risposta è sì e in questo articolo vedremo quali sono le migliori.

Come capire se non è più innamorato di te: i segnali inequivocabili Scopri di più!

Serie TV come The Ferragnez da vedere

Al passo con i Kardashian: una delle serie TV con i vip protagonisti di maggiore successo è quella che segue da vicino la famiglia Kardashian. Si tratta in realtà di una sorta di reality che è possibile vedere su Netflix. La serie Tv è inziata nel 20007 ed è durata addirittura 20 stagioni ed è terminata nel 2021.

Kimono Kim Kardashian

The Osbournes: tornano indietro di qualche anno troviamo la serie TV che racconta la quotidianità del cantate heavy Metal Ozzy Osbourne e della sua famiglia composta dalla moglie Sharon e dai figli Kelly e Jack. La serie TV è stata trasmessa da 2002 in chiaro su MTV e, oltre ad avere un grande successo, ha fatto molto discutere per i toni fuori dalle righe e politicamente scorretti da parte dei protagonisti.

Clio Back Home: le serie TV con famiglie famose protagonisti non sono tutte americane. Sotto gli occhi delle telecamere ci è finita anche quella di Clio Zammatteo, ovvero la nota youtuber e influire ClioMakeUp. La sua storia, quella della sua quotidianità e quella della sua famiglia la si può seguire in Clio Back Home su Discovery +.

Riproduzione riservata © 2022 - DG