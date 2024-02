Siete appassionati di medical drama? Ecco quali sono le migliori serie TV ambientante in ospedale da vedere.

In origine c’era E. R., poi sono arrivate sempre più serie TV con protagonisti dottori e dottoresse: i cosiddetti medical drama. Se siete tra i tanti appassionati di questo genere, questo articolo fa giusto per voi: vediamo infatti quali sono le migliori serie TV, sia italiane che straniere, ambientate proprio all’interno degli ospedali.

Le migliori serie TV ambientate in ospedale straniere

Dr. House: partiamo con una delle migliori serie TV con i dottori che sia mai stata realizzata. Hugh Laurie interpreta il ruolo di un primario del reparto di medicina diagnostica, all’apparenza destramente burbero e menefreghista, contraddistinto dal fatto che cammina con l’aiuto di un bastone. La serie TV è composta da otto stagioni.

Grey’s Anatomy: una delle serie TV più longeve di sempre con protagonista Ellen Pompeo nei panni della dottoressa Meredith Grey (all’inizio della serie è una tirocinante). La serie TV è ambientata a Seattle ed è molto amata dal pubblico.

New Amsterdam: il protagonista di questa serie è il dottor Max Goodwin, il direttore medico del New Amsterdam Medical Center di New York, che nella serie è presentato come il più antico ospedale pubblico di New York. Max Goodwin cercherà di trasformarlo e rilanciarlo.

The Good Doctor: il protagonista è un giovane medico di nome Shau Murphy, uno specializzando in chirurgia, che è autistico e affetto dalla sindrome di Savant. Ha una memoria fotografica e una grandissima capacità di notare anche dettagli e cambiamenti minimi.

Doc – Nelle tue mani: come ultima serie TV ve ne proponiamo una italiana. Il protagonista è Luca Argentero che interpreta il ruolo del dottor Andrea Fanti, un brillante medico che, dopo essere finito in coma in seguito a un colpo di pistola ricevuto, perde la memoria e non ricorda gli ultimi dodici anni della sua vita.