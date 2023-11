The Ferragnez 3 si farà: Chiara Ferragni e Fedez saranno ancora protagonisti della docuserie di Amazon Prime Video sulla loro vita.

Per tutti i fan di Chiara Ferragni e di Fedez arriva ora una notizia tanto attesa: The Ferragnez 3 si farà. La docuserie che racconta la vita della nota influencer e del rapper non è ancora terminata e si potrà quindi vedere da vicino, nelle nuove puntate che saranno trasmesse sempre in esclusiva da Amazon Prime Video, la loro vita famigliare. A confermare che The Ferragnez 3 si farà è stato lo stesso Fedez nel corso di una puntata del suo podcast, Muschio Selvaggio. “The Ferragnez 3 si farà? Sì – ha dichiarato il cantante prima di provare a correggere il tiro – Ah non si può dire? Allora no, non lo so”. Ma, come si dice nel mondo dei quiz, la prima risposta è quella che vale, in questo caso ancor di più.

The Ferragnez 3: uscita su Amazon Prime Video

Appurato che The Ferragnez 3 ci sarà, ma quando esce su Amazon Prime Video? A questa domanda non si può ancora dare una risposta. Da parte del colosso dello streaming non è neppure arrivata una conferma ufficiale e quindi è ancora troppo presto per poter anche solo ipotizzare una data di rilascio delle nuove puntate. Magari sarà ancora una volta Fedez a dare qualche informazioni in più, rivelandolo in un’altra puntata del podcast Muschio Selvaggio.

Chiara Ferragni – Fedez

Non resta quindi che attendere per avere qualche informazione più precisa a riguardo. Magari sarà ancora una volta Fedez a rivelare la data di uscita dei nuovi nel corso di un’altra puntata del podcast Muschio Selvaggio.

The Ferragnez 3: le anticipazioni

Si possono però ipotizzare alcuni temi che verranno affrontati dalla famiglia Ferragnez nel corso degli episodi della terza stagione: si parlerà della more di Matilde, la cagnolina di Chiara Ferragni, dei nuovi problemi di salute avuti da Fedez ma anche della nuova casa nella quale si sono trasferiti insieme ai loro figli.