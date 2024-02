Ecco dove vedere Muschio Selvaggio in streaming (e gratis), è il podcast condotto da Fedez insieme a Mr. Marra.

Uno dei podcast più seguiti in Italia è Muschio Selvaggio. E’ il podcast condotto da Fedez, inizialmente insieme a Luis Sal e Martin Sal, poi per un certo periodo da solo e ora con Mr. Marra (all’anagrafe Davide Marra), che chi segue le live Twitch lo conosce per essere uno dei presentatori del Cerbero podcast. In ogni puntata sono presenti degli ospiti (generalmente famosi ma non sempre) che vengono intervistati e insieme a loro vengono trattati i più diversi argomenti. Vediamo ora dove vedere Muschio Selvaggio in streaming e anche dove poterlo ascoltare (sempre in maniera gratuita).

Dove vedere Muschio Selvaggio in streaming

Tutte le puntate di Muschio Selvaggio possono essere viste in streaming sul canale YouTube “Muschio Selvaggio”, dove sono cariate tutti i vari episodi. Inoltre, tutte le puntate del podcast possono essere ascoltate anche su Spotify, su Amazon Music e su Apple Podcast.

Fedez

Esiste anche un sito ufficiale del podcast, muschioselvaggio.eu, nel quale però non sono presenti le puntate del podcast ma dove è possibile tutto il merchandising legato al programmo di Fedez.

Nel 2023 sono state realizzate delle puntate chiamate Muschio Selvaggio Sanremo, proprio in occasione del Festival, che sono state trasmesse anche in TV su Rai 2 in cui gli ospiti sono stati i cantanti e i conduttori del Festival. In quelle puntate speciali come co-conduttore c’era anche il maestro Beppe Vessicchio.

Muschio Selvaggio: le puntate

Muschio Selvaggio ha debuttato il 13 gennaio 2020, in una puntata in cui gli ospiti furono Bello Figo e la nonna di Fedez, Luciana Violini. Il podcast ha sempre fatto registrare ottimi dati di ascolto, tanto da diventare, come detto in precedenza, uno dei podcast più ascoltati in assoluto in Italia.