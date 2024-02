Ecco quali sono le location di C’era una volta il crimine, il film che chiude la trilogia diretta da Massimiliano Bruno.

Nel 2019 è uscito Non ci resta che il crimine, nel 2021 Ritorno al crimine, nel 2022 il terzo e ultimo film della trilogia diretta da Massimiliano Bruno: C’era una volta il crimine. La storia raccontata nella trilogia è quella di un gruppo di amici che nella Roma dei giorni nostri organizza dei tour nei luoghi della banda della Magliana finché non trova un portale che li riporta indietro nel tempo. In C’era una volta il crimine tornano addirittura nel nel 1943 con l’obiettivo di rubare la Gioconda. Vediamo ora quali sono le location di C’era una volta il crimine.

C’era una volta il crimine: le location del film

C’era una volta il crimine è stato girato tra Roma e Napoli (e i paesi della provincia di queste due città). Partendo dalle location romane della commedia, troviamo il Castello Brancaccio, a San Gregorio da Sassola, che è quello dove i tre protagonisti vengono portati dai fascisti al cospetto di Re Vittorio Emanuele III. Le rovine di Monterano sono invece la location delle scena dove i protagonisti vengono fatti prigionieri dai partigiani.

Marco Giallini

Il castello dove sono prigioniere Monica e sua figlia Adele è invece il Castello di Santa Severa a Santa Marinella. Sempre a Santa Marinella, sulla spiaggia di fronte al castello, è stata girata la scena nella quale i tedeschi portano i prigionieri, tra cui i protagonisti, per la fucilazione.

A Napoli troviamo la scuola dove insegna Claudio e la piazza dove Lorella e Gianfranco aprono il portale spazio temporale. A Bacoli è stata girata la scena dove i protagonisti arrivano per cercare Monica e Adele, ma la nave tedesca è già partita.

C’era una volta il crimine: il cast del film

I protagonisti principali di C’era una volta il crimine sono Marco Giallini e Gianmarco Tognazzi, che interpretano rispettivamente Moreno, Giuseppe. Nel cast del film sono poi presenti anche Giampaolo Morelli, Carolina Crescentini, Ilenia Pastorelli e Giulia Bevilacqua. Il boss della banda della Magliana, Renatino, è invece impersonato da Edoardo Leo.