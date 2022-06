Ecco le 5 serie TV thriller da vedere assolutamente almeno una volta in TV o in streaming: i nostri consigli.

Misteri da risolvere, colpi di scena improvvisi, realtà diverse da quelle che appaiono: sono tutti gli ingredienti del genere thriller a cui sono stati dedicati negli anni numerosi libri e film ma anche tante serie TV. E se siete alla ricerca di serie TV thriller da vedere assolutamente, questo articolo fa giusto per voi: ecco quali sono i nostri consigli sul telefilm da non perdere.

5 serie TV thriller da vedere

True Detective: parlando delle migliori serie TV thriller iniziamo da quella che è diventata un grande classico. Ogni stagione ha una storia a sé, con protagonisti differenti, ma la qualità resta comunque sempre molto alto così come il livello degli attori che vi hanno recitato. Bastano alcuni nomi: Matthew McConaughey, Colin Farrell, Mahershala Ali.

Matthew McConaughey

Breaking Bad: è una delle serie TV thriller da vedere assolutamente oltre che essere una delle più amate di sempre. Il protagonista è Walter White, un insegnante di chimica che si improvvisa produttore e spacciatore di metanfetamina quando scopre di avere un tumore ai polmoni.

Lost: quando ancora non si parlava molto di serie TV, ma di telefilm thriller, usciva Lost. Un’area precipita in un’isola costellata di misteri, i sopravvissuti dovranno cercare di sopravvivere e trovare un modo per tornare a casa. Ma in Lost niente è come sembra.

Stranger Things: tra le tante serie TV thriller in streaming su Netflix è una delle più amate. I protagonisti sono un gruppo di ragazzino che devono fare i conti con una sorta di universo parallelo e i misteri che si nascondono nella loro città.

I segreti di Twin Peaks: è una delle serie Tv che hanno maggiormente fatto la storia del piccolo schermo. Uscita agli inizi degli anni ’90, ha per protagonista un agente dell’FBI che deve indagare su un caso di omicidio nella cittadina di Twin Peaks che nasconde molti misteri.

